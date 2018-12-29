Как белорусам легально трудоустроиться в Польше и не остаться без зарплаты. Советы экспертов

Польша — одно из самых популярных направлений для трудовой миграции среди белорусов. По статистике, за девять месяцев этого года туда выехало более 2,5 тысячи человек. Что необходимо для легального трудоустройства и как избежать возможных неприятностей, рассказывают эксперты Программы «Ла Страда».



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Для того, чтобы легально работать на территории Польши, необходимо до отъезда, еще в Беларуси, не только оформить ряд документов, но и найти работодателя. Работодатель должен прислать приглашение на работу (Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy). Его наниматель оформляет сам, стоит документ 30 злотых.

Если человек будет работать на территории Польши более 6 месяцев, то наниматель должен получить на него разрешение на работу — Zezwolenie na prace (оно выдается бесплатно).

Желательно до отъезда в Польшу подписать трудовой договор с работодателем. Подписание такого документа не является обязательным требованием при трудоустройстве, однако это предоставляет дополнительные важные гарантии, поскольку работодатель может обмануть и не подписать трудовой договор вообще. Также он может подписать, но не отдать его на руки, либо изменить условия труда и сумму заработной платы.

После получения приглашения на работу в обязательном порядке нужно получать польскую рабочую визу, при этом, не имеет значения сколько человек будет работать — неделю, месяц или год. Трудоустройство по туристической визе или по иному типу визы за исключением рабочей, является нелегальным. Перечень документов на получение визы представлен на сайте посольства Польши в Беларуси.

Таким образом, чтобы иметь право легально приступить к работе в Польше, необходимо иметь приглашение на работу, разрешение на работу (работая более 6 месяцев), трудовой договор, рабочую визу.

С какими сложностями можно столкнуться

Работодатели не предоставляют необходимые документы (к примеру, не отдают подписанный договор).

Работодатель может отдать только экземпляр трудового договора на русском языке, а экземпляр на польском языке оставить у себя. При возникновении трудовых споров и обращении в компетентные органы на территории Польши желательно предоставить договор именно на польском языке, а не на русском.

Вместо трудового договора дают подписать договор подряда.

Рабочая виза сама по себе предполагает, что трудоустройство будет происходить именно через подписание трудового договора (Umowa o pracę), а не договора подряда (Umowa o zlecenie/Umowa o dzieło). При этом не имеет значения, какой характер будет носить работа (вахтовый метод, работа на стройке и т.п.). Более того, договор подряда не дает тех прав, какие дает трудовой договор.

Отправляют в командировку в другую страну.

В последнее время участились ситуации, когда польский работодатель предлагает работу не на территории Польши, а на территории другой страны, Это может быть Швеция, Литва, Германия. Место трудоустройства необходимо прояснять заранее, до оформления всех документов для трудоустройства. Часто оказывается, что работать на территории другой страны наш гражданин не имел права, это может привести к депортации.

Не выплачивают заработную плату.

Даже при наличии приглашения на работу и рабочей визы можно столкнуться с тем, что работодатель не выплачивает зарплату в установленный срок, либо выплачивает ее не полностью. Чаще всего это случается именно с теми, кто работает по договору подряда или отправился работать в командировку в другую страну.

Что делать, чтобы избежать неприятностей, связанных с трудоустройством за границей?

Проверить польского работодателя.

Самый простой способ удостовериться в существовании нанимателя — узнать его номер NIP (идентификационный номер налогоплательщика) или REGON (код в реестре польских субъектов). При получении номера NIP или REGON, пройдите по этой ссылке и введите в соответствующую строку полученный номер. Затем нажмите «Szukaj». Если такая организация зарегистрирована, то на сайте данная отобразится информация о ней. Если же нет, то значит, такой организации не существует. Немаловажное значение для нанимателя имеет опыт работы. Если наниматель или представитель нанимателя даже не спросил об этом, то над этим стоит задуматься.

Трудоустраиваться напрямую к работодателю, а не к польскому посреднику.

Можно столкнуться с такой ситуацией, когда фирма высылает приглашение на работу на территории Польши на свое имя (т.е. на имя фирмы, что фактически означает, что человек будет работать именно в этой фирме). Однако оказывается, что данная фирма является не прямым нанимателем, а посредником, который по приезду в Польшу решает куда направить работать. В таких ситуациях можно столкнуться с тем, что не окажется рабочего места.

Подписать трудовой договор до отъезда.

Можно ознакомиться со всеми условиями трудоустройства еще до отъезда. Соответственно, это снижает шансы быть обманутым — если заработная плата или рабочие часы не устраивают, его можно не подписывать. Сложнее придется, если человек решит оформлять все документы, уже находясь на территории иностранного государства.

Сделать копии документов до отъезда (копия приглашения на работу и копия трудового договора).

Копии можно оставить дома и дополнительные копии иметь при себе. В случае утери или кражи документов вам легче будет их восстановить.

Работать можно только у того работодателя, который получил на будущего сотрудника приглашение на работу.

Если человек меняет работодателя, то, соответственно, новый работодатель должен получить на него новое приглашение на работу.

Что делать, если в Польше не выплачивают зарплату?

В такой ситуации желательно еще до отъезда из Польши обратиться в инспекцию по труду Польши того воеводства, где зарегистрирован работодатель. Необходимо подать заявление на польском языке, это можно сделать по интернету. Например, на сайте польской инспекции труда.

Нужно приложить документы, подтверждающие то, что человек работал у этого нанимателя (копии договора, актов, ведомостей и т.д.) Помимо документов, желательно приложить еще фотографии работы (результаты до и после), желательно, чтобы на этих фотографиях были запечатлен сам работник. Не лишним будет прикрепить фотографии билетов, подтверждающих приезд к нанимателю. Если человека перевозил посредник, можно указать фамилию водителя, а также марку и цвет машины.

Смотрите также

В Беларуси повышают зарплаты строителей, чтобы сдержать отток кадров за границу

"Холодный вагончик и душ раз в неделю". Белорусы рассказывают о неудачном опыте работы за границей