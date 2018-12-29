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«Рождественские встречи — 2018». Фоторепортаж

30.12.2018 01:23 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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В тёплой и дружеской атмосфере прошли очередные «Рождественские встречи» руководства района с одаренной и талантливой молодежью Ганцевщины.

«Рождественские встречи — 2018». Фоторепортаж

В уютном актовом зале средней школы № 3 г. Ганцевичи собрались учащиеся учреждений образования района, их родители, а также руководство Ганцевичского района.

Учащихся школ, гимназии и Ганцевичского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства наградили благодарственными письмами и подарками.

Более подробно о данном событии читайте в ближайшем номере «СП».

Фоторепортаж — Анатолий Крейдич:


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В тёплой и дружеской атмосфере прошли очередные «Рождественские встречи» руководства района с одаренной и талантливой молодежью Ганцевщины. В уютном актовом
 
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