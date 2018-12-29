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«Святое дело - продать машину 31 декабря». Чем живет авторынок Малиновка перед Новым годом
Если вы думаете, что в преддверии новогодних праздников жизнь на авторынке замирает, то ошибаетесь. Мы поехали на знаменитую «Малиновку» и убедились: даже перед самым Новым годом покупатели здесь есть. Но торговля все равно идет вяло.
Некогда самый крупный авторынок в стране недавно переформатировали. Теперь это не сборище разномастных продавцов и «перекупов», а относительно цивилизованная площадка, поделенная между несколькими крупными автомагазинами. Автоплощадки разнятся по ассортименту. У одних это престарелые экземпляры, сданные на комиссию, у других — свежепригнанные европейские и американские машины.
На въезде возле отдела регистрации каждого приезжающего встречают «перекупы» с традиционным вопросом: «Продаешь? Сколько?». Люди есть, но мало. Двигаемся смотреть товар, пообщаться с продавцами.
Частников, продающих свои или пригнанные автомобили, практически нет. Это, можно сказать, вымирающий вид. Действительно, оборот покупателей на рынке небольшой, нет смысла морозить ноги. Проще разместить объявление о продаже в интернете и ждать своего часа на диване дома.
По словам одного из продавцов крупной автоплощадки, многие покупатели пользуются лизингом или кредитами. Особенно при цене автомобиля больше 10 тысяч долларов.
— Я скажу так, что за меньшую сумму вообще сложно найти что-то хорошее. Нормальные машины начинаются с 10 тысяч, да и то еще надо постараться поискать. У нас на площадке в основном свежепригнанные машины из Европы. Сами понимаете, что с учетом растаможки за 5 тысяч ничего оттуда не пригонишь, — рассказал сотрудник автомагазина.
Не сказать, что потенциальные покупатели снуют толпами, но и вымершим авторынок не назовешь. Интересующиеся есть. Прямо при нас девушка проводила импровизированный тест-драйв Mini Cooper.
— Сейчас, конечно, сложное время. Денег у людей нет, это заметно. Раньше в этом бизнесе можно было зарабатывать, не сильно напрягаясь, а теперь, чтобы продать, нужно постараться. Но знаете, автоплощадкам покупатель доверяет больше, чем «перекупам». Здесь вы получите какую-то гарантию, что автомобиль «чистый», без проблем. У нас, например, машины только из Европы и США плюс те, что сдают на комиссию, — признается продавец.
По словам сотрудников одной из площадок, российские «бюджетники» идут очень слабо. Люди предпочитают взять машину чуть старше возрастом, но из Европы. Выставленный на комиссию Volkswagen Jetta с пробегом 7 тысяч км, купленный в автосалоне, простоял на площадке долгое время, но так и не продался, а владелец купил в итоге слегка подержанный кроссовер из Европы.
— Вообще, наш любимые дни — это будни. По рынку ходят не просто праздношатающиеся, а люди с конкретной целью — купить автомобиль. Они находят наши машины по объявлениям в интернете, приезжают, чтобы уже посмотреть вживую. Бывает, что фото не соответствует ожиданиям в реальности. Тогда пытаемся подобрать что-то еще человеку. Это опять же к тому, что сейчас принцип «не купил один, купит другой» не работает. Надо за покупателем побегать, предложить ему варианты.
А мы интересуемся, бывают ли такие покупатели, которые приходят за машиной 31 декабря. По нашему мнению, это не самый подходящий день для покупки автомобиля.
— Да это же святое дело — продать машину 31 декабря! Стабильно каждый год в этот день 2−3 машины уходят. Кто-то просто хочет вот именно в этом году успеть, есть и те, которые приходят с женами и даже любовницами, подарок новогодний выбирают. Так что мы работаем в предпраздничные дни до упора, — улыбаются продавцы.
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Авторынок «Малиновка» работает даже 31 декабря. Мы отправились посмотреть, много ли покупателей в предновогодние дни, и узнали любимые дни продавцов автомобилей.
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