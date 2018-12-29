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«Мы любим свинок живыми». Предновогодние истории о свинках, которые стали любимыми питомцами в семье

30.12.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Что должно быть в письме?

  1. Кличка животного и история о том, как оно появилось в вашей жизни. Расскажите, что у него за характер, какие его привычки до сих пор приводят вас в восторг (или ужас) и почему именно он — лучший друг на свете.
  2. Качественные фотографии вашего друга.

До наступления тепла (то есть до марта) мы будем публиковать ваши истории на LADY и в наших соцсетях.

Cегодня ловите чудесные истории о домашних свинках — символе наступающего года и читайте новые полезные советы представителя международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс».

«Мы с Марой пытаемся изменить мир к лучшему, начав с себя»

Мара — похитительница сердец и потрошительница подушек. Мара — значит мечта. Это моя сбывшаяся два года назад мечта! И как бы я ни говорила, что хотела свинку, потому что они очень умные, потому что они самые милые… Правда выглядит куда проще: это мое послание себе и миру о том, что каждое существо на земле имеет право на жизнь!


Нельзя умиляться Маре, а потом пойти и рубануть отбивнушку. Нельзя праздновать Год Свиньи, дарить друг другу на счастье сувенирных пятачков, а потом сесть и насвинячиться, заедая горячительные напитки свиной котлеткой.

Мы с Марой пытаемся изменить мир к лучшему, начав с себя. Мы любим свинок живыми, поэтому у нас есть обыкновенная вьетнамская вислобрюхая Мара, которой посчастливилось получить возможность дожить до глубокой свинячьей старости.



Мара крутая! Нужно обладать нехилой харизмой, чтоб возглавить наш собачий отряд (да, у нас еще 16 дворняг). Она невероятно умная и доходчиво дает понять свои желания и потребности. Спит на диване, в туалет ходит на улицу (у нас свой дом и огороженный участок). За еду готова на любой подвиг. Выполняет команды.


Однако это не собака. Свинки хоть и любят жалеться, чесаться и лакомится угощениями, никогда не будут так подчиняться, как более традиционные в нашем понимании братья наши меньшие, друзья человека. Свинок бесполезно за что-то ругать, наказывать. Их нельзя заставить сделать что-либо силой. Только хитрость и вкусняшки в помощь.


С одной стороны, свинки вообще, и Мара в частности, очень спокойные дзен-создания, умеют расслабляться и получать удовольствие от жизни (в виде вкусной еды, прохладного душа в жару, валяния в песочке, сна на диване, хозяйских почесунов). С другой стороны, свинки весьма подвержены стрессу: могут испугаться новых неопознанных объектов в доме или во дворе, не самое лучшее для них мероприятие — поездка к ветеринару да и вообще куда-либо.



Поэтому я отклоняю многочисленные предложения об участии Мары в новогодних событиях. Мы отлично ужились с нашей Марой, наладили уход и быт. Но все же я не рекомендовала бы заводить свинок в качестве домашних питомцев тем, кто живет не в частном доме, не имеет чувства юмора и не любит выходить из зоны комфорта. Ах да, и тем, кто дорожит своими декоративными подушками. От них не будет и следа! Свинки потрясающие создания. К ним нужно относиться с любовью и нежностью. И помнить, что если бы стены мясокомбинатов были бы прозрачными, все были бы вегетарианцами.

«Может, ему уютнее на одеялке будет?»

Наша свинская история началась с того, что однажды нам для съемок эпизода понадобился маленький поросенок. И, как и любой уважающий себя журналист, мы решили: вижу цель — не вижу препятствий.

В одном хозяйстве нам такого и выдали, а вот забрать обратно отказались: оказалось, карантин, и если животное «отлучалось», пусть и по важным звездным делам, обратно принять его не могут. Вдруг Хрюша звездную или еще какую болезнь подцепил.

Вариант с тем, чтобы быстренько его зарезать, не подошел не потому, что я, например, свинину не ем, но и из гуманистических соображений. Я сама в год Свиньи родилась, и дочка моя тоже — негоже своих есть.


Пока мы искали ему фазенду с добрыми людьми, которые его не съедят, хряк с удовольствием жил у меня дома. Купался, гулял и снова купался — теперь я поняла всю силу фразы «как свинья». Миску с любой едой он воспринимал как ванну и с разбегу плюхался туда боком. Зато оказалось, что парень — очень ласковый и, как собака, любит сидеть рядом и тереться бочком.


Сначала все семейство, кроме дочки, конечно, восприняло нового жителя в штыки (тем более, кого у нас только нет) и даже предлагало отправиться с ним «туда, откуда пришла», но уже через несколько часов папа принес плед со словами: «Может, ему уютнее на одеялке будет».


Сейчас хряк, как и положено, живет в деревне, стал очень большим и важным, но, несмотря на габариты, Новый год он встретит не на столе, а в хлеву.

Они все еще ищут дом

Степа

Нужна длительная передержка или сразу дом для нашего подопечного. Из-за долгих скитаний и обид он очень осторожный и очень болезненно переживает изменения в своей жизни, поэтому мы ищем долгую передержку или домик. Примите парня в семью, и вы не пожалеете!


Дядя Степа — пес одного человека… И будет предан своему человеку до кончика хвоста. Каждый день он ждет, что за ним придет тот самый… Самый лучший в мире хозяин.
Наш Дядя Степа далеко не великан! Он совсем не большой, но крепенький и коренастый мужичок.


Мужичку около 4 лет, он идеально ведет себя в квартире: не гадит, ничего не портит, не надоедает, не мешает, не тянет поводок на прогулке, приучен к 2-разовому выгулу, кастрирован, кушает все. В ближайшее время будет привит. Просто идеальный парень!

Может, это вы — тот самый его человек? А может, вы знаете того самого человека, которому не хватает такого верного друга?


Тогда позвоните нам — это уже шанс для этого чудесного парня:

+375291965235 — Анна

Доминика

Свои эту девочку зовут Домовенок. Да-да, вы не ошиблись — именно девочку.
Когда-то она была спасена с улицы и очень долго адаптировалась к жизни в квартире. Да, каждому для адаптации нужно определенное свое время…


Итак, представляем вам красотку!

Молодая кошечка, около 2 лет, стерилизована. Ходит только в лоточек, ест только сухой корм. Пока очень сдержанна в своих чувствах, но все в ваших руках! Добавьте чуточку любви — и ее сердечко окончательно оттает!


Звоните:

+375291965235 — Аня

Ширин

СпециЯльная кошечка в дар! Спросите почему? Потому что в шубке цвета «специя», и по характеру она специально создана для чудесного настроения и душевного покоя.


Мягонькая шубка, выразительные глазки, добрый нрав, ласковый характер — все в одной кошке. Ширин очень любит человека! Забодает, заурчит, будет ходить хвостиком, будет вас обожать. С детьми ладит, со взрослыми ладит. Вы только обратите на нее внимание! На молодую (около 1,5 года), стерилизованную, активную, добрейшую кошечку.


И звоните:

+375 29 703−77−37 — Оксана; +375 29−616−91−44 — Ольга

Киса

В октябре на обочине МКАДа были выброшены в коробке четверо больных котяток. Их подобрала неравнодушная женщина. С помощью волонтера «ЗООшанса» малышей удалось спасти, но у троих котят остались дефекты зрения.


Знакомьтесь — Киса! Такая маленькая и беззащитная на вид, она доверчиво тычется мордочкой в подставленную ладошку и поет свою песенку про кошачье счастье. Малышка уже здорова, медуход не требуется; оба глазика зрячие, просто осталась пленка (симблефарон).


Котеночка с младенчества привыкла видеть мир немного по-другому, и прекрасно умеет бегать, играть, мурчать и радоваться жизни.

Кисе 2,5 месяца, она воспитанная, обучена всем кошачьим хитростям и очень хочет иметь добрых и любящих хозяев.


Малышка нежная и ласковая. Этот пушистый комочек станет вашим лучшим другом и прекрасно поладит с другими питомцами!

Приходите за беленьким счастьицем!

Куратор:

+375 25 986−33−85 — Ирина

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— В новогодние праздники принято запускать петарды, салюты и фейерверки. Многим людям нравится грохот и яркие вспышки. Для животных же это стресс и огромная опасность.

Взрывы и огни вызывают у собак сердечные приступы, сильный испуг, головокружение — ведь слух у животных гораздо острее по сравнению с человеком. К тому же животные не понимают причину шума и вспышек, паникуют. Часто собаки вырываются из рук, с поводка и бегут, не разбирая дороги, навстречу проезжей части.

В такие праздничные дни теряется и травмируется очень много питомцев. Не всех напуганных получается отыскать и вернуть домой. Если не уверены в храбрости и реакции своего пса, выводите его гулять до начала салютов и выбирайте тихие места. Будьте внимательны, крепко держите за поводок, рекомендуем повесить на ошейник адресник с номером телефона.

После боя курантов дома лучше закрыть форточки и завесить окна шторами/жалюзи — вашим питомцам будет не так страшно. Ведь можно посмотреть салют в другой комнате, а выстрелы — это сильный стресс для котиков и собак. Не пользуйтесь свечами и бенгальскими огнями в одном помещении с животными.

Любите и берегите своих питомцев! И будьте счастливы в новом году!

Примечание редакции: если, к сожалению, ваш питомец все же потерялся, знайте, что в Сети появилась служба помощи в поиске животных — «След». Найти ее можно по этой ссылке.

 
 
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Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом....
 
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