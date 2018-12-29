«Эта утка покорила мой желудок». Известные белоруски - о любимых новогодних блюдах

Известные белоруски рассказали GO.TUT.BY о том, как выглядит их идеальный новогодний стол и без каких блюд они не представляют 31 декабря.



Источник: pixabay.com

«Утка в рукаве просто покорила мой желудок»

Сабина Лобова, топ-модель

Девушка живет в Нью-Йорке, но в канун новогодних праздников всегда старается прилететь домой в Минск.

— За приготовление блюд на Новый год у нас ответственны три дамочки — мама, младшая сестра и я. Все вместе нарезаем салаты под фильм «С легким паром». Мы придерживаемся традиций: готовим селедку под шубой, оливье с курицей и солеными огурчиками, сервируем нарезку из красной рыбы, домашней колбаски и свежих овощей, закуску из помидоров, сыра и чеснока. Из напитков на столе есть кола, «Боржоми» и шампанское. В общем, все как у людей, — признается Сабина. — А вместо сладостей у нас — фрукты. И обязательно — виноград. Под бой курантов я проглатываю виноградинки и на каждую загадываю желание. Сбывается — всем советую!

На горячее на столе Сабины Лобовой — курица, запеченная с картошкой и грибами, а гвоздь программы — утка в рукаве.

— Рецепт утки я привезла из Нью-Йорка — там это блюдо готовят на День благодарения. Делается оно просто: утку надо положить в объемную емкость, залить водой и добавить стакан соли, сок половины лимона, тмин, а также любые специи по вкусу. Затем оставить утку мариноваться на 24 часа. На следующий день выпекайте в рукаве в духовке при температуре 220 градусов в течение двух часов. Мясо получается нежнейшим. Эта утка просто покорила мой желудок, — уверяет белоруска.



Источник: личный архив Сабины Лобовой

В Новый год топ-модель не ограничивает себя во вкусной еде.

— Даже если я съем чуть больше обычного, ничего страшного не произойдет. После боя курантов мы разбираем подарки, танцуем под песни Леонтьева на «Голубом огоньке» и идем играть в снежки. Так что подвижные игры все уравновешивают. Мой совет — не ждать вечера, чтобы вдоволь наесться. Лучше спокойно позавтракайте, пообедайте и вечером 31 декабря садитесь ужинать в удовольствие.

«К моему приезду мама готовит вегетарианские блюда»

Ольга Хижинкова, мисс Беларусь — 2008

— В Новый год много соблазнов в виде неполезной еды. Но, если мне хочется, то не буду себя сдерживать и съем оливье, заправленный майонезом, сельдь под шубой или торт. В любом случае тренировки в графике всегда присутствуют — знаю, что выйду на пробежку и 31 декабря, и, вероятно, первого января, — говорит марафонка. — При этом даже в Новый год мне не хочется обилия жирной еды. Организм настолько от этого отвык, что физически бы не справился с тем рационом, который был раньше.

Каждый Новый год Ольга Хижинкова ездит к маме в деревню в Витебскую область.

— Для меня идеальный Новый год — это уютный семейный праздник, а не выход в ресторан в вечернем платье. Нравится вместе с мамой размеренно накрывать стол под «Иронию судьбы». Обычно я отвечаю за салаты — люблю, чтобы все было нарезано очень-очень мелко, — улыбается Ольга.



Источник: pixabay.com

Она называет себя консерватором в вопросах новогодних приготовлений.

— На нашем столе есть все стандартные блюда — салаты с майонезом, пюре с мамиными котлетами, жареные бутерброды с чесноком, помидорами и шпротами, красная рыба и много овощей и фруктов. При этом я никогда не объедаюсь, но пробую все, кроме мясных блюд (Ольга Хижинкова — вегетарианка. — Прим. TUT.BY). К моему приезду мама традиционно готовит вегетарианский вариант оливье (без колбасы), вкусную рыбу, овощное рагу или тушеную капусту.

«В прошлый Новый год мы с ребятами устроили битву оливье»

Евгения Тюленева, вице-мисс конкурса «Мисс мира Plus Size»

Евгения встречает Новый год с друзьями. Чтобы готовка не занимала более двух часов, обязанности в компании распределяют равномерно.

— Чаще всего мне поручают сервировку стола, поэтому у меня в запасе внушительный арсенал средств — бусы, елочки, канделябры, тканевые салфетки, свечи. Красивая посуда — главный элемент на столе. У меня есть нарядный сервиз и красивые бокалы под определенный напиток. Сейчас в моду возвращается хрусталь. Поэтому предлагаю всем достать из сервантов и антресолей бабушкин хрусталь и почувствовать настоящий дух Нового года.

Праздничный стол модели plus size ломится от аппетитных блюд.

— Мы покупаем все самое любимое и вкусное. Обязательно есть икра и шампанское. Нарезаем с друзьями вкусную сырную тарелку, которую выкладываем на деревянной доске. Я подаю сыр с медом, грушей и виноградом. К сожалению, найти вкусный сыр с плесенью в Минске проблематично — чаще всего привожу его из ближнего зарубежья.



Источник: pixabay.com

Традиционно на столе Евгении есть оливье и как минимум еще один майонезный салат.

— В прошлый Новый год мы с ребятами устроили битву оливье. Каждый принес свой вариант мясного салата, и мы выбирали лучший. Победил оливье с копченой курицей и зеленым луком. В этом году на столе, возможно, будут два варианта салата с горошком — он, как оказалось, может быть очень разным, — поясняет модель. — Помимо салатов, ставим на стол разносолы: оливки, фаршированные брынзой, патиссоны, корнишоны и маслины. В этом году я впервые закатывала овощи сама, так что на столе будут представлены и домашние закатки.

А вот бутерброды Евгения Тюленева не любит, поэтому подает икру в тарталетках.

— Вот рецепт, который всем советую. Взбейте блендером авокадо с мягким сливочным сыром. По желанию можете добавить семгу. Затем выложите эту массу в небольшие тарталетки, сверху добавьте икру и украсьте все зеленью. В качестве альтернативы можете положить сверху кусочек красной рыбы с лимоном.

«Я отвечаю за сервировку стола, а муж готовит основные блюда»

Любовь Черкашина, призер Олимпиады-2012 по художественной гимнастике

В семье Любы Черкашиной за покупку продуктов и приготовление основных блюд отвечает муж Виктор.

— Зачем мешать тому, у кого это отлично получается? — смеется спортсменка. — Моя зона ответственности — сервировка.

В семье гимнастки и футболиста самые любимые блюда — новогодняя классика: оливье, селедка под шубой, крабовый салат, мясо по-французски, мандарины и шампанское.

— Правда, с каждым годом количество блюд уменьшается. Понимаем, что многое остается на тарелках, а готовить лишнее нет смысла, — поясняет Люба.

Чего точно не найти на праздничном столе Черкашиной, так это кушаний с чесноком. Гимнастка уверяет:

— Это точно не мой продукт. А вот один из майонезных салатов — крабовый, «шуба» или оливьешечка — точно будет в меню!