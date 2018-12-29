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«Лучше на два блюда меньше, зато с красивой сервировкой». Оформляем стол вместе с декоратором

30.12.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Перед Новым годом столько хлопот: нужно купить и нарядить ель, подобрать для всех родных и близких подарки, приготовить закуски и блюда. Редакция LADY.TUT.BY уверена: красиво оформленный стол и продуманная сервировка — важная составляющая праздника. Мы попросили декоратора показать три варианта сервировки, которые добавят новогоднего духа традиционному столу.

Екатерина Труханова декоратор, дизайнер интерьера

Классический вариант

— Все варианты сервировки достаточно бюджетные. Для первого варианта оформления стола будем использовать посуду наших бабушек и дедушек. Был период, когда советская посуда вышла из моды. Люди как-то подозрительно относились к ней: «ой, ну как-то это старо». А теперь интерес вернулся, и она снова в тренде. Поэтому всем модникам и модницам появился повод спросить у бабушки, куда она спрятала старые бокалы.

Занимаясь сервировкой стола, первое, что нужно сделать, если вы хотите украсить свой стол гармонично, понять, в какой цветовой гамме он будет. Выберем три главных цвета: золото, белый и коричневый — и будем его придерживаться.


Сервировка начинается со скатерти. Это так называемый первый слой, но можно использовать салфетки и даже бумагу. Для этого варианта сервировки я выбрала золотисто-коричневую скатерть с рисунком. Золото — цвет праздника, и у нас в стране он ассоциируется с Новым годом. Тарелки тоже возьмем в коричневой гамме.



Тарелки ставим на расстоянии пяти сантиметров от края стола. Столовые приборы — тоже советские из бабушкиного шкафчика. Вариантов, как расположить вилки и ножи, огромное количество. Можно, например, на салфетке справа от тарелки. Лезвие ножа смотрит строго к тарелке. А можно в более привычном варианте: нож — справа, вилка — слева.

Советские стаканы и фужеры ставим справа. Их должно быть минимум два. 


Главное украшение стола — еловая ветка. Можно взять искусственную, скрутить ветки между собой, а на проволоку посадить шишки или добавить шарики. Если у вас есть настоящая ветка сосны, хвои, елки — еще лучше. Просто поместите ее на середину стола.


Декор дополняем свечами. Важное правило: чтобы композиция смотрелась гармонично, свечки берите разной формы и разного размера. Новые и одинаковые свечи смотрятся как-то дешево и бездушно, а в декоре ценится разно размерность, натуральность и «жизненность». Если ваши свечи уже горели и на них есть потёки — чудесно! Сгруппируйте их на подносе или на блюде и поместите в центре композиции из еловых веток.


В целом стол накрыт, мы оставили место на столе для подачи блюда, но всегда можно экспериментировать, потому что декорирование — это творчество. Например, можно взять кольцо и просунуть в него салфетку и оставить ее на тарелке. А если вы хотите классическому стилю добавить ощущение вечеринки — просто взорвите хлопушку над столом. Блестящие конфетти добавят настроения и сделают строгую сервировку современней.


Все эти простые идеи легко воплотить в жизнь, было бы желание и время. Современной хозяйке его очень недостает, успеваешь максимум продумать меню для новогоднего стола, но, возможно, вместо десяти блюд стоит приготовить восемь, но уделить немного внимания украшению стола.


Прованс

Этот вариант я бы назвала прованс с рустиком, домашним стилем. Нужно понимать, что в дизайне сейчас не существует чистых стилей, все смешивается и дополняет друг друга.


Для сервировки нам не нужна скатерть. Попробуйте заменить ее на крафтовую бумагу. Длинные листы просто кладем на стол, даже фиксировать их не нужно: бумага отлично держится за край стола. Также бумага хороша тем, что на ней можно что-то написать. Представьте себе, как будет приятно человеку увидеть, что в гостях его ждет именное место и написано поздравление? А еще можно оставить ручку или карандаши для гостей с детьми — пусть рисуют. И в отличие от скатерти бумагу не надо стирать, что сбережет ваше время.


Основа — обычные белые тарелки, но в этот раз добавим многослойности и цвета. Второй слой — тарелка с розовым узором в стиле прованс, его мы будем придерживаться, это главный цветовой акцент в декоре.


Многослойность — это очень красиво, поэтому сверху я добавлю еще одну тарелочку для десерта. А украсить ее можно маленькими открытками (с программой вечеринки или с меню), конвертами. Скрепить открытки можно деревянной прищепкой и дополнить подделкой. В Европе и США — это тренд, там очень приветствуется использование в декоре каких-то элементов, которые сделали своими руками. Если вы вышиваете, мастерите открытки, вяжете — смело добавляйте в сервировку свои произведения. Это все мелочи, но из мелочей наша жизнь и состоит.


Приборы берем совершенно обычные, современные, которые наверняка есть в каждой семье. Вилки и нож для главных блюд кладем справа, а вилку для десерта — над тарелкой с разворотом направо.


А слева от тарелки поместим цветок гипсофилы. Это создаст ощущение диссонанса, но приятного. Гость будет ожидать вилку — раз рукой! — а там цветок.


Любые бокалы заиграют по-другому, если прикрепить к ним веточку хвои или розмарина. Зафиксируйте ее лентой, схожей по оттенку с тарелкой.


Посредине стола хорошо будет смотреться праздничный венок или композиция (как сделать ее своими руками, читайте здесь). В середину композиции можно поместить свечку, она создаст атмосферу уюта. Если на создание композиции у вас нет времени, то замените ее на еловую или сосновую ветку.

Далее, добавляем свечи в длинных подсвечниках. Лучше использовать свечи разного «роста».


Если композиции на стол у вас нет и еловые ветки вам не по душе, то замените ее на букет сухоцветов.

Ампир

Последний вариант сервировки — ампир. Это пафосный стиль, но за счет того, что мы используем домашнюю скатерть, он не получается помпезным и в интерьере квартиры будет смотреться уместно. Продолжаем придерживаться правила единой цветовой гаммы: золотистый, черный, зеленый и белый будут главными цветами декора.


Главная изюминка и вычурность заключаются в тарелках необычной формы. Черный и золотой — очень нетипичные сочетания, но вместе со скатертью они смотрятся сдержанно. Если бы скатерть была золотистая, то, конечно, декор подошел бы только для приема на «высочайшем уровне», а не для дома. Вилку и нож в этом варианте сервировки кладем на тарелку.


Сюда же хорошо подойдут золотистые тяжелые бокалы.


В качестве украшений добавляем еловую лапку с огоньками. Расставляем сосуды с шишками и орехами по два с каждой стороны от нее.


Добавляем грубую вазу с чабрецом рядом с елью.


Оформляем свечами в ведерках. А чтобы подчеркнуть изысканность формы тарелок, можно добавить безе. Оно же станет прекрасным комплиментом для гостя. 

Редакция выражает благодарность фотостудии «Счастье» за возможность осуществить съемку в ее стенах.

 
 
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Мы попросили декоратора и дизайнера Екатерину Труханову показать интересные идеи для сервировки и украшения стола
 
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