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Народ протестует против еще одного "большого друга Беларуси"

30.12.2018 08:49 — Разное | Партизан  
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В Белграде в субботу, 29 декабря, состоялся многотысячный марш против "большого друга Беларуси", президента страны Александра Вучича. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что протестующие прошли по центру столицы Сербии с плакатами, скандируя "Вучич − вор!".

Агентство указывает, что это уже четвертое шествие в Белграде за последние недели. 

Напомним, поводом для волны протестов стало избиение оппозиционного политика Борко Стефановича в конце ноября. Оппоненты властей утверждают, что атаку спровоцировала речь Вучича, в которой тот раскритиковал оппозиционера.

Противники действующей власти также говорят, что Вучич установил контроль над главными СМИ страны, а его партия коррумпирована.

Сам президент все обвинения отвергает и выразил готовность обсудить требования оппозиции.

Cмотрите фотогалерею: В Сербии продолжаются протесты против президента

Предыдущая многотысячная демострация проходила в Белграде 22 декабря.


 
 
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В Белграде в субботу, 29 декабря, состоялся многотысячный марш против "большого друга Беларуси", президента страны Александра Вучича. Об этом сообщает Reuters.
 
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