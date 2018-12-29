







Отмечается, что протестующие прошли по центру столицы Сербии с плакатами, скандируя "Вучич − вор!".





Агентство указывает, что это уже четвертое шествие в Белграде за последние недели.





Напомним, поводом для волны протестов стало избиение оппозиционного политика Борко Стефановича в конце ноября. Оппоненты властей утверждают, что атаку спровоцировала речь Вучича, в которой тот раскритиковал оппозиционера.





Противники действующей власти также говорят, что Вучич установил контроль над главными СМИ страны, а его партия коррумпирована.





Сам президент все обвинения отвергает и выразил готовность обсудить требования оппозиции.





Cмотрите фотогалерею: В Сербии продолжаются протесты против президента





Предыдущая многотысячная демострация проходила в Белграде 22 декабря.



