Генпрокурор Украины: круг подозреваемых в убийстве Шеремета уменьшился в десятки раз

Об этом он заявил в эфире 5 канала .





Он также отметил, что о заказчике речь пока не идет, и расследуют исполнителей.





На вопрос, когда можно будет узнать имена убийц, генпрокурор ответил: "Вместо ответа скажу вам, что даже ФБР не смогла предоставить нам никакой помощи".





20 июля был убит известный журналист Павел Шеремет, в правоохранительных органах заявили, что под днищем его автомобиля сработало взрывное устройство. Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность. Журналист работал в Беларуси, России и Украине, каждый раз оставаясь последовательным критиком власти.





24 июля 2017 года Нацполиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета из соображений безопасности. В Едином реестре судебных решений изъяли из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве журналиста.



