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Генпрокурор Украины: круг подозреваемых в убийстве Шеремета уменьшился в десятки раз

30.12.2018 08:40 — Разное | Партизан  
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что количество подозреваемых исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета уменьшилась с нескольких тысяч человек до нескольких сотен.

Генпрокурор Украины: круг подозреваемых в убийстве Шеремета уменьшился в десятки раз
Об этом он заявил в эфире 5 канала .

Он также отметил, что о заказчике речь пока не идет, и расследуют исполнителей.

На вопрос, когда можно будет узнать имена убийц, генпрокурор ответил: "Вместо ответа скажу вам, что даже ФБР не смогла предоставить нам никакой помощи".

20 июля был убит известный журналист Павел Шеремет, в правоохранительных органах заявили, что под днищем его автомобиля сработало взрывное устройство. Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность. Журналист работал в Беларуси, России и Украине, каждый раз оставаясь последовательным критиком власти.

24 июля 2017 года Нацполиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета из соображений безопасности. В Едином реестре судебных решений изъяли из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве журналиста.

 
 
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что количество подозреваемых исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета уменьшилась с нескольких тысяч...
 
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