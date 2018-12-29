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Генпрокурор Украины: круг подозреваемых в убийстве Шеремета уменьшился в десятки раз
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что количество подозреваемых исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета уменьшилась с нескольких тысяч человек до нескольких сотен.
Об этом он заявил в эфире 5 канала .
Он также отметил, что о заказчике речь пока не идет, и расследуют исполнителей.
На вопрос, когда можно будет узнать имена убийц, генпрокурор ответил: "Вместо ответа скажу вам, что даже ФБР не смогла предоставить нам никакой помощи".
20 июля был убит известный журналист Павел Шеремет, в правоохранительных органах заявили, что под днищем его автомобиля сработало взрывное устройство. Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность. Журналист работал в Беларуси, России и Украине, каждый раз оставаясь последовательным критиком власти.
24 июля 2017 года Нацполиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета из соображений безопасности. В Едином реестре судебных решений изъяли из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве журналиста.
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что количество подозреваемых исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета уменьшилась с нескольких тысяч...
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