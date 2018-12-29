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У Орловского снова был скучный бой, и он опять проиграл

30.12.2018 08:33 — Разное | Партизан  
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Сегодня ночью в Ингливуде проходит UFC 232. Главный бой турнира – встреча за вакантный титул в полутяжелом весе между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном.



В предварительном карде в одном из поединков Андрей Орловский сражался с Уолтом Харрисом. 35-летний американец победил 39-летнего белоруса раздельным решением судей 27-30, 29-28, 29-28. Уроженец Бобруйска потерпел третье поражение к ряду.

Встреча вышла довольно скучной. Бойцы старались не рисковать и в каждом раунде наносили в среднем меньше 20 значимых ударов – это очень мало.

Орловский выбрал непонятный план на бой, пишет Трибуна. После серии поражений он изменил стиль: стал драться от соперника и много аккуратничать. Но в этот раз белорус действовал уж очень осторожно, хотя с Харрисом стоило вести себя более агрессивно. Уолт – мощный боец, но кроме «колотушки» в его арсенале ничего нет. Орловский же этим никак не пользовался. Он застаивался и позволил Харрису пару раз мощно попасть. В первом и третьем раунде американец несколько раз неплохо потряс Андрея.

Еще одна ошибка Орловского – он никак не воспользовался тем, что Харрис левша. «Питбуль» не пробовал подныривать под правую руку, не уходил в сторону и, вообще, никак не пытался использовать слабость соперника. В борьбу Андрей тоже не лез, хотя с Уолтом можно было попробовать, несмотря на габариты.

Судьи странно оценили поединок. Один арбитр отдал все три раунда белорусу (но это точно не так), двое засчитали победу Харрису 2-1. Вот эта парочка, кажется, и права – американец забрал первый и третий, а белорус – второй.

Сражение с Харрисом стало для «Питбуля» историческим. В UFC в тяжелом весе белорус провел 28-й поединок – больше него не дрался никто.

Скорее всего, после этого поражения случится то, к чему все шло последние три года – «Питбуль» вылетит из топ-15 рейтинга. Но зато у него имеется рекорд по количеству боев. Что дальше? Наверняка Орловский получит поединок с каким-нибудь новичком либо с соперником, у которого очень слабый рекорд.


 
 
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Сегодня ночью в Ингливуде проходит UFC 232. Главный бой турнира – встреча за вакантный титул в полутяжелом весе между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном.
 
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