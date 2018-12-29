У Орловского снова был скучный бой, и он опять проиграл









В предварительном карде в одном из поединков Андрей Орловский сражался с Уолтом Харрисом. 35-летний американец победил 39-летнего белоруса раздельным решением судей 27-30, 29-28, 29-28. Уроженец Бобруйска потерпел третье поражение к ряду.





Встреча вышла довольно скучной. Бойцы старались не рисковать и в каждом раунде наносили в среднем меньше 20 значимых ударов – это очень мало.





Трибуна . После серии поражений он изменил стиль: стал драться от соперника и много аккуратничать. Но в этот раз белорус действовал уж очень осторожно, хотя с Харрисом стоило вести себя более агрессивно. Уолт – мощный боец, но кроме «колотушки» в его арсенале ничего нет. Орловский же этим никак не пользовался. Он застаивался и позволил Харрису пару раз мощно попасть. В первом и третьем раунде американец несколько раз неплохо потряс Андрея. Орловский выбрал непонятный план на бой, пишет. После серии поражений он изменил стиль: стал драться от соперника и много аккуратничать. Но в этот раз белорус действовал уж очень осторожно, хотя с Харрисом стоило вести себя более агрессивно. Уолт – мощный боец, но кроме «колотушки» в его арсенале ничего нет. Орловский же этим никак не пользовался. Он застаивался и позволил Харрису пару раз мощно попасть. В первом и третьем раунде американец несколько раз неплохо потряс Андрея.





Еще одна ошибка Орловского – он никак не воспользовался тем, что Харрис левша. «Питбуль» не пробовал подныривать под правую руку, не уходил в сторону и, вообще, никак не пытался использовать слабость соперника. В борьбу Андрей тоже не лез, хотя с Уолтом можно было попробовать, несмотря на габариты.





Судьи странно оценили поединок. Один арбитр отдал все три раунда белорусу (но это точно не так), двое засчитали победу Харрису 2-1. Вот эта парочка, кажется, и права – американец забрал первый и третий, а белорус – второй.





Сражение с Харрисом стало для «Питбуля» историческим. В UFC в тяжелом весе белорус провел 28-й поединок – больше него не дрался никто.





Скорее всего, после этого поражения случится то, к чему все шло последние три года – «Питбуль» вылетит из топ-15 рейтинга. Но зато у него имеется рекорд по количеству боев. Что дальше? Наверняка Орловский получит поединок с каким-нибудь новичком либо с соперником, у которого очень слабый рекорд.



