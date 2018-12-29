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Макей: Если возникнет угроза, мы должны быть готовы дать отпор агрессору

30.12.2018 08:24 — Разное | Партизан  
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Об этом глава МИД Беларуси заявил в интервью японской телерадиокомпании NHК. Текст интервью размещено на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Макей: Если возникнет угроза, мы должны быть готовы дать отпор агрессору
«Сегодня мы не считаем, что кто-либо из военно-политических игроков представляет прямую угрозу для нашей безопасности. Сейчас сложно себе представить, что кто-то бы решился напасть на Беларусь, как это было в прошлом веке, когда мы потеряли во Второй мировой войне одну треть своего населения. Но мы не можем равнодушно проходить мимо фактов, которые лежат на поверхности», — отметил В. Макей.

«Мы видим, что сейчас происходит в соседних с нами странах, входящих в блок НАТО. Размещаются новые военные базы, происходит расширение блока НАТО на Восток, эти базы размещаются непосредственно у наших границ. Мы видим, что в Польше, странах Балтии, других странах раздаются какие-то новые заявления о том, чтобы дополнительно разместить американский военный контингент, некоторые страны даже готовы заплатить за это.

Знаете, вся история говорит о том, что порох всегда нужно держать сухим. Мы извлекли уроки из этой истории, которая для нашего народа зачастую была трагической. Мы исходим здесь из разумной целесообразности — обеспечение надлежащей обороноспособности государства, надлежащего уровня подготовки наших вооруженных сил. В случае, если возникнет какая-то прямая угроза для безопасности нашей страны, мы должны быть готовы дать отпор агрессору, как это принято говорить», — подчеркнул Владимир Макей.


Прокомментировал министр также и недавне возникшие трения с Россией.

«К нашему великому сожалению, иногда в наших отношениях появляются моменты, связанные, я бы сказал, с поверхностной искусственной бухгалтерией, когда подсчитывается, кто и сколько положил на чашу весов в той или иной сфере сотрудничества и кто кому должен. Мы исходим из того, что мы — братские дружественные государства и, работая в рамках и Союзного государства, и Евразийского экономического союза, должны стремиться к созданию в ЕАЭС единого экономического пространства, которое позволило бы обеспечить свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы», — считает он.

При этом глава МИД призвал, «не делать из этого трагедию», поскольку все эти вопросы возникали и раньше, но решались путем диалога.

Он также отметил, что экономики Беларуси и России тесно переплетены, поэтому странам нужно идти дальше по пути создания единой промышленной, единой сельскохозяйственной политики.

«Говоря о том, что мы действительно являемся тесными союзниками с Россией, я, тем не менее, хотел бы подчеркнуть, что Беларусь, как любое независимое государство, стремится проводить и проводит внешнюю политику, торгово-экономическую политику исходя из абсолютно собственных национальных в. Мы исходим в нашей политике из того, что необходимо нашей стране, что важно для нашего народа. Понятно, что мы тесно взаимосвязаны, но, тем не менее, Беларусь, как независимое, суверенное государство, всегда стремилось проводить и будет проводить абсолютно независимую внешнюю политику, которая направлена на благо народа», — подчеркнул Макей.


 
 
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Об этом глава МИД Беларуси заявил в интервью японской телерадиокомпании NHК. Текст интервью размещено на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
 
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