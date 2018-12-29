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Президент Молдовы рассказал, что подарил Лукашенко и Путину на Новый год

30.12.2018 08:17 — Разное | Партизан  
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Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что подарил своему белорусскому коллеге на Новый год. По его словам, он передал Александру Лукашенко домашнее вино без консервантов и кукурузную муку.



Об этом глава Республики Молдова рассказал Puterea a patra, напомнив, что когда страну посещал Президент Беларуси, оба лидера засеяли кукурузу.

– Именно с этим урожаем я отправился на мельницу в селе, где получил несколько мешков муки, а затем вместе с двумя кегами красного и белого вина выслал Лукашенко, – сообщил Игорь Додон.

Также он проинформировал, что вино и кукурузную муку в качестве новогоднего подарка отправил и Владимиру Путину.


 
 
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Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что подарил своему белорусскому коллеге на Новый год. По его словам, он передал Александру Лукашенко домашнее вино без...
 
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