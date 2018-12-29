Президент Молдовы рассказал, что подарил Лукашенко и Путину на Новый год









Об этом глава Республики Молдова рассказал Puterea a patra, напомнив, что когда страну посещал Президент Беларуси, оба лидера засеяли кукурузу.





– Именно с этим урожаем я отправился на мельницу в селе, где получил несколько мешков муки, а затем вместе с двумя кегами красного и белого вина выслал Лукашенко, – сообщил Игорь Додон.





Также он проинформировал, что вино и кукурузную муку в качестве новогоднего подарка отправил и Владимиру Путину.



