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Мечта минималиста с деньгами: на продажу выставили несколько необычных дач под Минском

30.12.2018 09:54 — Разное | Tut.by  
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Все дачи вокруг Минска можно условно разделить на две большие категории: «советское наследие» и «кирпичное наследие двухтысячных». Современных дач, построенных именно для отдыха, мало. И стоят они обычно как полноценные коттеджи. Но мы нашли в риелтерских базах пополнение — три дачи, которые по-своему интересны и по цене не превосходят стоимость квартиры в Минске.

Модульный дом

Дом построен в садовом товариществе «Веснянка» около деревни Домашаны.



Площадь домика 60 квадратных метров. Есть все коммуникации, включая газ, отделка и мебель.






Материал постройки, как указывает продавец — дерево. Хотят за домик и 6 соткок земли под ним 140 тысяч рублей.

Дом в Городище

Дом каркасно-засыпной (обложен кирпичом), площадью 120 квадратных метров. Но самое интересное — даже не сам дом, а то, как обустроен участок.



Есть баня и беседка для барбекю.




Есть газ и электричество, скважина и местная канализация. Хотят за дом с участком в 8 соток чуть больше 160 тысяч рублей.

Барнхауз в с/т «Физик

Идеал минималиста — крохотный домик в стиле барнхауз.


Площадь домика всего 69 квадратных метров, из них 12 — кухня, 30 — жилая часть. Участок тоже крошечный — чуть больше 4 соток.




Дом из бруса. Вода и электричество есть. Собственная скважина. Хотят за мечту минималиста 97 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Все три дома - со своими фишками. И стоят как квартира в Минске.
 
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