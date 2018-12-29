Эйсмонт рассказала, как часто Лукашенко садится за руль автомобиля

«Александр Григорьевич на самом деле отличный водитель и очень любит водить транспорт. Вы даже не представляете, что президент за рулем постоянно, как минимум несколько раз в неделю», - слова Натальи Эйсмонт приводит БЕЛТА .

По ее словам, на спортивные тренировки, которые глава государства посещает два-три раза в неделю, он ездит всегда сам. Также президент часто садится за руль и за городом.

«Конечно, по родным местам любит ездить: Витебская, Могилевская область - те места, которые он прекрасно знает. Но и в других областях тоже - это же прекрасный способ проверить, проинспектировать качество дорог».

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