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От истоков до современности

30.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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По всей стране проходят многочисленные культурологические мероприятия, посвященные знаменитому юбилею — 100-летию со дня образования Белорусского Советской Социалистической Республики. К сожалению, сегодня многие люди, особенно молодежь, перестали читать историческую, военную, документальную, мемуарную литературу, воспоминания ветеранов, письма писателей. А именно эти произведения во многом помогают глубже проникнуть в историческую эпоху БССР, понять важные события героического и легендарного ХХ века.

Вековой путь белорусов был непростым, туманным, даже драматично-кровавым, однако мы должны и в XXI веке серьезно относиться к тому, что 2-3 февраля 1919 года в Минске состоялся Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов , на котором было провозглашено постановление «О признании независимости БССР». Первый Всебелорусский съезд принял Конституцию БССР.

  Нам, современникам, нельзя забывать тот факт, что именно после образования БССР литература Советской Беларуси активизировалась. В области национальной изящной словесности работали талантливые авторы: Янка Мавр, Владимир Дубовка, Кузьма Чорный, Михась Зарецкий, Владимир Жилко, Кондрат Крапива, П.Глебка и др. В это время активно образовывались литературно-художественные организации: «Молодняк», «Возвышенность», «Пламя» (увидели свет одноименные журналы). В 1934 г. был создан Союз писателей БССР.

  Среди родов литературы наиболее оперативно на памятные события откликнулась поэзия. Однако и в отечественной прозе отмечалось становление жанра романа, углубление психологизма (Я. Колас, М. Горецкий, К. Чорный, М. Зарецкий), наблюдалось стремление прозаиков создать образ человека нового времени в противоречивых обстоятельствах исторических событий (П. Головач, М. Камыш, Т. Гартный, Б. Микулич, Я. Неманский). В первой половине ХХ в. чрезвычайно ярко развернулись классические таланты основателей современной белорусской литературы и литературного языка Я. Купалы и Я. Коласа.

  Во время второй мировой войны популярным жанром стала публицистика. Верой в победу определялась поэзия («Белорусским партизанам» Я. Купалы, «Народу-борцу» Я. Коласа, «Смерть солдата», «Партизаны» П. Глебки и др.). Тяжесть войны была отражена в эпических произведениях «Знамя бригады» А. Кулешова, «Эдем» С. Остапенко. Заметным явлением военной прозы стали книга рассказов «Остап» М. Лынькова и «Большое сердце» К. Чорного.

Кстати, именно тема Великой Отечественной стала на долгое время определяющей в отечественной литературе.

  Тема исторической памяти стала основной в творчестве В. Короткевича, благодаря которому отлично развился исторический жанр (повести «Седая легенда», «Дикая охота короля Стаха», «Оружие», роман «Нельзя забыть» и др.).

  На протяжении всего ХХ в. наши предки почитали книгу, так как знали, что она прочно сохраняет знания, накопленные веками, мудро передает их последующим поколениям.

Константин Корнелюк, г. Витебск.

От истоков до современности

На снимке: Я.Колас, Я.Куала, П.Бровка, З.Бядуля

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По всей стране проходят многочисленные культурологические мероприятия, посвященные знаменитому юбилею — 100-летию со дня образования Белорусского Советской...
 
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