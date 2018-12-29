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От истоков до современности
30.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
По всей стране проходят многочисленные культурологические мероприятия, посвященные знаменитому юбилею — 100-летию со дня образования Белорусского Советской Социалистической Республики. К сожалению, сегодня многие люди, особенно молодежь, перестали читать историческую, военную, документальную, мемуарную литературу, воспоминания ветеранов, письма писателей. А именно эти произведения во многом помогают глубже проникнуть в историческую эпоху БССР, понять важные события героического и легендарного ХХ века.
Вековой путь белорусов был непростым, туманным, даже драматично-кровавым, однако мы должны и в XXI веке серьезно относиться к тому, что 2-3 февраля 1919 года в Минске состоялся Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов , на котором было провозглашено постановление «О признании независимости БССР». Первый Всебелорусский съезд принял Конституцию БССР.
Нам, современникам, нельзя забывать тот факт, что именно после образования БССР литература Советской Беларуси активизировалась. В области национальной изящной словесности работали талантливые авторы: Янка Мавр, Владимир Дубовка, Кузьма Чорный, Михась Зарецкий, Владимир Жилко, Кондрат Крапива, П.Глебка и др. В это время активно образовывались литературно-художественные организации: «Молодняк», «Возвышенность», «Пламя» (увидели свет одноименные журналы). В 1934 г. был создан Союз писателей БССР.
Среди родов литературы наиболее оперативно на памятные события откликнулась поэзия. Однако и в отечественной прозе отмечалось становление жанра романа, углубление психологизма (Я. Колас, М. Горецкий, К. Чорный, М. Зарецкий), наблюдалось стремление прозаиков создать образ человека нового времени в противоречивых обстоятельствах исторических событий (П. Головач, М. Камыш, Т. Гартный, Б. Микулич, Я. Неманский). В первой половине ХХ в. чрезвычайно ярко развернулись классические таланты основателей современной белорусской литературы и литературного языка Я. Купалы и Я. Коласа.
Во время второй мировой войны популярным жанром стала публицистика. Верой в победу определялась поэзия («Белорусским партизанам» Я. Купалы, «Народу-борцу» Я. Коласа, «Смерть солдата», «Партизаны» П. Глебки и др.). Тяжесть войны была отражена в эпических произведениях «Знамя бригады» А. Кулешова, «Эдем» С. Остапенко. Заметным явлением военной прозы стали книга рассказов «Остап» М. Лынькова и «Большое сердце» К. Чорного.
Кстати, именно тема Великой Отечественной стала на долгое время определяющей в отечественной литературе.
Тема исторической памяти стала основной в творчестве В. Короткевича, благодаря которому отлично развился исторический жанр (повести «Седая легенда», «Дикая охота короля Стаха», «Оружие», роман «Нельзя забыть» и др.).
На протяжении всего ХХ в. наши предки почитали книгу, так как знали, что она прочно сохраняет знания, накопленные веками, мудро передает их последующим поколениям.
Константин Корнелюк, г. Витебск.
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По всей стране проходят многочисленные культурологические мероприятия, посвященные знаменитому юбилею — 100-летию со дня образования Белорусского Советской...
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