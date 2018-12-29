|
Последний уик-энд года. Куда сходить в Минске на больших выходных, чтобы потом (не) было стыдно
На концерт «Ляписов» билетов нет, в театрах аншлаг, всю афишу плотно атаковали елки и елочки для детей, еще и дождь в конце декабря. Нет, грустить мы вам точно не позволим: в большие выходные в столице много хипстерских вечеринок и рождественских барахолок, которые вы наверняка оставили без внимания. Ловите наш щедрый новогодний гид, чтобы запомнить последний уикенд года.
Для тех, кто все еще ищет подарки или просто хочет праздничного настроения
Докупить презенты на любой из новогодних ярмарок
В этих выходные в «Метрополе» (ул. Немига, 5) — Last Chance Market, то есть ярмарка в рамках
Про «Горошек маркет» не забыли? До 30 декабря он
Всей семьей вас
Еще долго для вас будут работать
В «Песочницу» рекомендуем идти не только тем, кто хочет потусоваться на фудкорте с зимними сетами, но и тем, кто ищет идеи для новогодних подарков: здесь обещают много интересных вещиц ручной работы. Все выходные декабря в районе заброшенного завода будут работать гриль-зона с теплым шатром и интерактивные зоны,
Вообще все ярмарки Минска у нас собраны
Для тех, кто танцует
В новогоднюю ночь Re: Fresh, Мечта и Killa объединяются в стенах пространства Оk16, чтобы создать незабываемый музыкальный праздник, окутать нестандартными идеями, инсталляциями, музыкой от ключевых фигур локальной сцены и уютной праздничной атмосферой. Словом, встречаем Новый год с размахом и музыкально. Вечеринка продлится порядка 30 часов на трех разных по настроению сценах. Танцевальная часть начнется через час после боя курантов и закончится утром 2 января.
Все меняются, и культовый в среде минских модников «Хулиган» тоже. Перешагнув через свое пятилетие, команда почувствовала, что повзрослела. Организаторы делятся: «Мы не привыкли работать в новогоднюю ночь, однако год 2019 мы бы хотели встретить в кругу самых близких. В вашем кругу». Что еще добавить?
Для тех, у кого есть дети
В канун Нового года вас приглашают на встречу с героями известной вселенной: вы сможете оказаться в волшебной школе Хогвартс, попасть на урок зельеварения, увидеть мандрагору и стать болельщиком игры квиддич. Профессиональные танцоры, акробаты и цирковые артисты, театр теней и неоновое шоу — это все включено в программу. Кстати, за 30 минут до начала представления зрители смогут посетить комнаты замка Хогвартс, сфотографироваться с героями шоу, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствовать в играх и конкурсах. Обратите внимание: волшебство закончится 30 декабря.
Новогодняя сказка «Як літара Ў уратавала Каляды» — это детский музыкально-театральный проект Романа Орлова (бывший участник «
Все идеи для отдыха школьников на каникулах мы собрали
Для синефилов
Будем бескомпромиссны: «Сердце мира» — лучшее российское кино года. Режиссеру Наталье Мещаниновой удалось подметить глобальную и такую современную проблему — недолюбленность людей. К чему приводит недостаток тепла и как жить, если постоянно ждешь подвоха от ближнего и самой этой близости боишься. На тонких многочисленных параллелях с животным миром и выдающейся актерской игре Степана Девонина «Сердце мира» стоит уверенно и крепко. Для всех, кто по-прежнему не убежден: Мещанинова написала сценарий к «Аритмии» — возможно, вашему любимому фильму прошлого года. Не пропускайте.
Лучший подарок для настоящих ценителей фантастики: в Минске пройдет новогодний спецпоказ «Доктора Кто». Уже известно, что серию выпустят под названием «Решение», а сеансы пройдут всего два дня. Еще один подарок вселенной «Доктора» для фанатов — редизайн классических монстров. В «Решении» противниками Доктора и ее спутников станут далеки — искусственно созданная раса, которая уже не раз стремилась уничтожить Вселенную. Кстати, съемки новогоднего эпизода проходили в июле в национальном геопарке Уэльса — Брекон-Биконс, а само место действия описывается как «сибирская зима».
Не соврем, что это как раз та лента, куда нестыдно пригласить своих иностранных друзей. Яркая, если не сказать кислотная, американская анимация Marvel Comics про культового персонажа Майлза Моралеса. По сюжету в «классической форме Человека-Паука» Моралес должен балансировать со своей жизнью в старшей школе, а также статусом супер-героя.
Фильм-сенсация минского проката прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшего одним из величайших выступлений в истории рок-музыки. Кстати, своим названием картина обязана композиции Bohemian Rhapsody из альбома A Night at the Opera (1975), написанной Фредди Меркьюри. Наиболее корректным переводом названия песни является именно «Богемная рапсодия», а не «Богемская».
Для экспериментаторов
У вас появилась возможность не просто наконец вырваться покататься на лыжах, но и сделать это в темное время суток. На месте можно будет получить комплект для горнолыжника (лыжи, ботинки, палки) или для сноубордиста (сноуборд, ботинки). Комплекс работает ежедневно, покататься ночью можно вплоть до 31 января.
В Green City в Каменной Горке открылся парк виртуальных развлечений «Телепорт», который создатели называют самым крупным в Европе: он занимает площадь почти 1400 «квадратов». Авторы проекта решили угодить сразу нескольким целевым аудиториям — семьям с детьми, подросткам, взрослым компаниям. Здесь есть место и для игр, и для общепита, и для образования. В вашем распоряжении шесть игровых зон, каждая из которых не ограничивается только VR-шлемом. Один из первых залов начинается с 18 игровых симуляторов — для полета, управления роботом, для авто- и мотогонок, картинга. Словом, много интересного, надо идти. Мы там уже побывали и
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице много хипстерских вечеринок и рождественских барахолок, которые вы наверняка оставили без внимания. Ловите наш щедрый новогодний гид, чтобы запомнить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)