Последний уик-энд года. Куда сходить в Минске на больших выходных, чтобы потом (не) было стыдно

На концерт «Ляписов» билетов нет, в театрах аншлаг, всю афишу плотно атаковали елки и елочки для детей, еще и дождь в конце декабря. Нет, грустить мы вам точно не позволим: в большие выходные в столице много хипстерских вечеринок и рождественских барахолок, которые вы наверняка оставили без внимания. Ловите наш щедрый новогодний гид, чтобы запомнить последний уикенд года.

Для тех, кто все еще ищет подарки или просто хочет праздничного настроения

Докупить презенты на любой из новогодних ярмарок



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Когда: все выходные. Где: в Минске. Сколько: бесплатно.

В этих выходные в «Метрополе» (ул. Немига, 5) — Last Chance Market, то есть ярмарка в рамках Большого модного маркета для тех, кто, как шутят организаторы, еще не только оливье не нарезал, но и елку не поставил. Работать там будут 30 декабря с 10.00.

Про «Горошек маркет» не забыли? До 30 декабря он будет ютиться в ТЦ «Скала» (ул. Глебки, 5), до 31 декабря подарки можно докупить в ТЦ «Момо» или, если вам так удобнее , в ТРЦ «Галерея Минск» (пр. Победителей, 9).

Всей семьей вас приглашают на Большой новогодний маркет на втором этаже ТЦ «ГринСити» (ул. Притыцкого, 156): здесь ярмарка подарков, к слову, тоже работает до 31 декабря.

Еще долго для вас будут работать «Колядный кирмаш» на площади у Дворца спорта и рождественская ярмарка на Октябрьской площади. Большая ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» на площади Свободы достойна особого внимания: его называют чуть ли не самой европеизированной ярмаркой страны. Посмотрите фоторепортаж с открытия, что ли.

Выбраться в зимнюю «Песочницу»



Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Когда: 30 декабря, 13.00−21.00. Актуально каждые выходные до 6 января. Где: «Песочница» (ул. Куйбышева, 45). Сколько: бесплатно.

В «Песочницу» рекомендуем идти не только тем, кто хочет потусоваться на фудкорте с зимними сетами, но и тем, кто ищет идеи для новогодних подарков: здесь обещают много интересных вещиц ручной работы. Все выходные декабря в районе заброшенного завода будут работать гриль-зона с теплым шатром и интерактивные зоны,

для настроения — большая елка в центре «Песочницы». И, разумеется, глинтвейн. Кстати, 30 декабря с 13.00 здесь пройдет стрит-вечеринка «Новогодний Anytime» , программа вскружит вам голову.

Вообще все ярмарки Минска у нас собраны TUT .

Для тех, кто танцует

Забыться на танцполе в Ok16



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 31 декабря, 23.00. Где: Ok16 . Сколько: от 25 рублей.

В новогоднюю ночь Re: Fresh, Мечта и Killa объединяются в стенах пространства Оk16, чтобы создать незабываемый музыкальный праздник, окутать нестандартными идеями, инсталляциями, музыкой от ключевых фигур локальной сцены и уютной праздничной атмосферой. Словом, встречаем Новый год с размахом и музыкально. Вечеринка продлится порядка 30 часов на трех разных по настроению сценах. Танцевальная часть начнется через час после боя курантов и закончится утром 2 января.

Согрешить с «Хулиганом»



Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: 31 декабря, 23.59. Где: бар « Хулиган ». Сколько: 20 рублей.

Все меняются, и культовый в среде минских модников «Хулиган» тоже. Перешагнув через свое пятилетие, команда почувствовала, что повзрослела. Организаторы делятся: «Мы не привыкли работать в новогоднюю ночь, однако год 2019 мы бы хотели встретить в кругу самых близких. В вашем кругу». Что еще добавить?

Ночная жизнь Минска

Для тех, у кого есть дети

Попасть на шоу по мотивам книг о Гарри Поттере



Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня». Носит иллюстративный характер

Когда: 30 декабря, 16.00 и 19.00. Где: « Контакт » (ул. Максима Танка, 8а). Сколько: 6 рублей.

В канун Нового года вас приглашают на встречу с героями известной вселенной: вы сможете оказаться в волшебной школе Хогвартс, попасть на урок зельеварения, увидеть мандрагору и стать болельщиком игры квиддич. Профессиональные танцоры, акробаты и цирковые артисты, театр теней и неоновое шоу — это все включено в программу. Кстати, за 30 минут до начала представления зрители смогут посетить комнаты замка Хогвартс, сфотографироваться с героями шоу, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствовать в играх и конкурсах. Обратите внимание: волшебство закончится 30 декабря.

Узнать , как буква Ў спасла Рождество



Спектакль «Як літара Ў уратавала Каляды». Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Новогодняя сказка «Як літара Ў уратавала Каляды» — это детский музыкально-театральный проект Романа Орлова (бывший участник « J: МОРС »). Что может случиться с обычными белорусскими детьми и с их родителями в новогоднюю ночь, если дети перепутают Деда Мороза с Зюзей, Снегурочку с Лелей и не узнают Жижаля и Мару? Тогда духи белорусской вселенной остановят время и солнце не сможет взойти, а значит, Новый год и Рождество никогда не придут. Но в новом спектакле Яська и Янинка помогут исправить ситуацию, изучив белорусскую мифологию. Присоединяйтесь.

Все идеи для отдыха школьников на каникулах мы собрали TUT .

Семейный отдых: куда пойти с детьми

Для синефилов

Сходить в кино на лучший российский фильм года

Когда: по 2 января. Где: Falcon Club Бутик Кино. Сколько: от 14 рублей.

Будем бескомпромиссны: «Сердце мира» — лучшее российское кино года. Режиссеру Наталье Мещаниновой удалось подметить глобальную и такую современную проблему — недолюбленность людей. К чему приводит недостаток тепла и как жить, если постоянно ждешь подвоха от ближнего и самой этой близости боишься. На тонких многочисленных параллелях с животным миром и выдающейся актерской игре Степана Девонина «Сердце мира» стоит уверенно и крепко. Для всех, кто по-прежнему не убежден: Мещанинова написала сценарий к «Аритмии» — возможно, вашему любимому фильму прошлого года. Не пропускайте.

Оценить рождественский эпизод «Доктора Кто»





Лучший подарок для настоящих ценителей фантастики: в Минске пройдет новогодний спецпоказ «Доктора Кто». Уже известно, что серию выпустят под названием «Решение», а сеансы пройдут всего два дня. Еще один подарок вселенной «Доктора» для фанатов — редизайн классических монстров. В «Решении» противниками Доктора и ее спутников станут далеки — искусственно созданная раса, которая уже не раз стремилась уничтожить Вселенную. Кстати, съемки новогоднего эпизода проходили в июле в национальном геопарке Уэльса — Брекон-Биконс, а само место действия описывается как «сибирская зима».

Посмотреть гениальную анимацию про «Человека-паука»





Когда: по 2 января. Где: во всех кинотеатрах. Сколько: от 4 рублей.

Не соврем, что это как раз та лента, куда нестыдно пригласить своих иностранных друзей. Яркая, если не сказать кислотная, американская анимация Marvel Comics про культового персонажа Майлза Моралеса. По сюжету в «классической форме Человека-Паука» Моралес должен балансировать со своей жизнью в старшей школе, а также статусом супер-героя.

Взять квиток на «Богемскую рапсодию», если так и не успели посмотреть





Когда: по 9 января. Где: в кинотеатрах сети Silver Screen. Сколько: от 9 рублей.

Фильм-сенсация минского проката прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшего одним из величайших выступлений в истории рок-музыки. Кстати, своим названием картина обязана композиции Bohemian Rhapsody из альбома A Night at the Opera (1975), написанной Фредди Меркьюри. Наиболее корректным переводом названия песни является именно «Богемная рапсодия», а не «Богемская».

Полный график кинопремьер

Для экспериментаторов

Провести ночь в снегах



Фото: logoisk.by

Когда: все выходные, с 22.00. Актуально до 31 января. Где: « Логойск » (Логойский с/с, 36, помещение 32). Сколько: прокат оборудования на 2 часа — 9 рублей в будний день, 12 рублей в выходной.

У вас появилась возможность не просто наконец вырваться покататься на лыжах, но и сделать это в темное время суток. На месте можно будет получить комплект для горнолыжника (лыжи, ботинки, палки) или для сноубордиста (сноуборд, ботинки). Комплекс работает ежедневно, покататься ночью можно вплоть до 31 января.

Телепортнуться



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: все выходные, 10.00 − 23.00. Где: ТЦ Green City . Сколько: 40 рублей, для семьи из 4 человек стоимость входного билета не будет превышать 80 рублей.

В Green City в Каменной Горке открылся парк виртуальных развлечений «Телепорт», который создатели называют самым крупным в Европе: он занимает площадь почти 1400 «квадратов». Авторы проекта решили угодить сразу нескольким целевым аудиториям — семьям с детьми, подросткам, взрослым компаниям. Здесь есть место и для игр, и для общепита, и для образования. В вашем распоряжении шесть игровых зон, каждая из которых не ограничивается только VR-шлемом. Один из первых залов начинается с 18 игровых симуляторов — для полета, управления роботом, для авто- и мотогонок, картинга. Словом, много интересного, надо идти. Мы там уже побывали и узнали , чем же интересен «Телепорт».

Выбираем интересные выставки