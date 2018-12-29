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«Третий раз подряд без семьи». Как дальнобойщики встречают Новый год в рейсе

30.12.2018 10:37 — Разное | Tut.by  
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Мандарины, заграничные сладости и деликатесы, хлопушки, разноцветные огни и еще много-много разных нужных вещей, создающих праздничную новогоднюю атмосферу, попадают в наши дома перед Новым годом благодаря работе водителей-международников. А вот сами дальнобойщики на праздник часто не попадают: снова надо в дорогу. AUTO.TUT.BY узнал у водителей, что они делают в рейсе, когда наступает Новый год, и каково в этот день быть за тысячи километров от своего дома и родных людей.


Фото предоставлено читателем Владимиром

«Ты уже в будущем, а твоя семья — еще в прошлом…»

Житель столичного пригорода Владимир колесит на тягаче от Европы до Азии почти два года. В конце 2017-го российская компания, в которой он работал, отправила парня в рейс в Среднюю Азию прямо под Новый год.

— Я очень не хотел ехать, ведь только в ноябре вернулся из Туркменистана. Тогда оказалось, что отец попал в больницу, родные об этом ничего мне не говорили — чтобы не волновался. Потом папу выписали, но дома он был на постельном режиме. А через месяц, в декабре, мне на фирме говорят: «Володя, надо ехать. Как там у тебя дома?». Посовещался с мамой и женой… и 23 декабря выехал в рейс. Когда уезжал из дома, на душе было так тревожно, — вспоминает парень.

В путь дальнобойщики отправились караваном из трех машин. Конечной точкой был город Мары в Туркменистане. Ехать тогда было тяжело: то начинался обильный снегопад, то дорога была покрыта льдом — в таких случаях тягачи сворачивали на стоянку. А еще, как назло, происходили какие-то мелкие поломки, из-за которых время в дороге увеличивалось.


Фото предоставлено читателем Владимиром

— 28 декабря мы были на казахско-узбекской границе. Для себя решили: Новый год будем встречать в Узбекистане. Потому что в Туркменистане, скорее всего, не сможем встретить его нормально: мало того что там граница закрыта до 2 января — надо успеть проскочить, так там же еще комендантский час: после 21.00 все магазины и кафе закрыты, а в город надо выходить с сопровождающим, имея паспорт и приглашение.

Для встречи Нового года водители выбрали Бухару, куда приехали 30 декабря. Погода для зимнего праздника необычная: снега нет, солнышко и +13.

— Там есть «русская» стоянка, где паркуются в основном белорусы, русские и украинцы. По приезде оказалось, что на стоянке были 8−9 машин из нашей фирмы: они из Туркменистана возвращались.

Рядом со стоянкой находились небольшие магазинчики, рынок, жилые дома. Одна из местных жительниц — Гульнара — оказалась предприимчивой: на парковке для дальнобоев организовала шиномонтаж, небольшое кафе-верандочку, душ и туалет, вручную стирала водителям белье.


Фото предоставлено читателем Владимиром

— Утром 31-го собрались на стоянке все водители: советовались, как будем отмечать. Решили, что сбросимся на всех, закупим продукты на рынке — там же все дешево, а Гульнара и ее помощницы приготовят нам новогодние блюда.

Вечером водители собрались в кафе. Владимир вспоминает, что столы узбеки накрыли на славу.

— Они старались под нас, славян. Но в Новый год были дыни, гранат, орехи, посуда с национальным орнаментом! А сколько было шашлыков! Я столько не ел никогда за один вечер!

Так как время в Узбекистане опережает наше на два часа, водители сначала встретили Новый год по местному времени. Когда зазвучал узбекский гимн, все присутствующие водители встали — «из уважения к хозяевам».

— Узбеки очень удивились этому. Рядом были турки, так и они пришли посмотреть на русский Новый год. У нас был смех, шум, тосты один за одним — за тех, кто дома нас ждет, за жен, детей, родителей, чтобы вернуться и всегда возвращаться домой, за нас — водителей-международников. Но никто не напился — с этим все было нормально.


Фото: предоставлено читателем Владимиром

Застольные разговоры в основном были про работу. А еще мужчины вдруг поняли: вот они уже в 2018-м, в будущем, а их родные и друзья — еще в 2017-м, в прошлом.

— Помню, как после встречи узбекского Нового года как-то стало всё грустнее и печальнее… Каждый начал звонить домой, поздравлять. Пришло осознание того, что самое лучшее проходит без тебя: родные дома, а ты у черта на куличках.

Еще через час-полтора почти все водители разошлись по своим кабинам: кто-то спал, кто-то общался с родными. Володя заметил, что один его коллега даже плакал.

— Очень это грустно на самом деле. Вроде бы и все свои были, из одной фирмы. Но нет жены рядом, дочки (а у моей, кстати, день рождения 31 декабря), батя после больницы. В голове смешалось все: часовые пояса, родные, коллеги, праздник…

«Рейс мне подарил Новый год в Париже!»

Минчанину Дмитрию было 26 лет, когда он устроился работать водителем-международником в литовскую фирму — нужно было выполнять круговые рейсы. До этого парень около года катался по разным странам на тягаче, принадлежащем белорусскому предприятию.

— Побывал я много где. Но вот встретить Новый год где-то за границей, а может, и в самом Париже, для меня раньше было чем-то из области фантастики, — говорит водитель.

В конце декабря 2014 года литовцы предложили белорусскому водителю выехать в рейс, который выпадал на Новый год. В приказном порядке распоряжение не выдавалось — Дмитрий мог согласиться или отказаться от поездки, во втором случае найти замену ему не составило бы труда: фирма большая, водителей много.

— Я согласился. Семьи у меня не было, только девушка, и хотя мы планировали Новый год встречать вместе, она поняла: работа есть работа. Глупо было отказываться — надо было ехать зарабатывать деньги. Особенно учитывая тот факт, что в конце января у меня заканчивалась виза, после чего надо сидеть полтора месяца без работы и ждать открытия новой. Тем более что оплата рейса в праздник выше, чем в обычные дни. Даже авансом мне выдали на расходы 700 евро — это в три раза больше, чем выдается обычно.

Дмитрию заранее сбросили информацию о месте разгрузки: Франция, всего в 4 км от Парижа.

— Я обрадовался! Все складывалось так, что Новый год я смогу встретить в Париже. Можете смеяться, но у меня это была детская мечта. Да у нас простой человек, который даже получает неплохую зарплату, это желание может никогда не реализовать — ведь заработанные деньги надо вкладывать в дом, семью, детей.

30 декабря Дмитрий приехал на небольшую парковку возле предприятия, где нужно было разгружаться. Рядом стояли еще три машины, принадлежащие иностранным компаниям.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: из архива Полины Щербовой

— Думаю, пойду с ребятами познакомлюсь, может, вместе отправимся в Париж Новый год встречать. Только вылез из кабины, а парни-коллеги уже идут мне навстречу — тоже договариваться.

Соседями по парковке Дмитрия оказались венгр и поляк. Еще из одной машины водитель пообщаться не вышел, поэтому тревожить его парни не стали.

— С венгром было общаться тяжеловато — английский он почти не знал. А вот с Мацеем, поляком, мы разговорились отлично. Единогласно решили, что встретим Новый год возле Эйфелевой башни.

Днем на такси парни за 20 минут добрались до линии парижского метро, а оттуда — в центр города.

— Гуляли по знаменитым парижским улицам: погода располагала, заходили в разные кафешки, хотя алкоголь не пили вообще. Удивительно, но мы там слышали очень много русской речи — полно туристов.

Около 22.00 дальнобойщики добрались на Елисейские поля. В это время там уже было установлено табло с обратным отсчетом времени. С каждой минутой людей на улице становилось все больше и больше.

— Мы заметили, что наших коллег там было очень много — отличительная особенность: водители носят ключ от машины на брелоке-бэйджике. Видимо, так же, как и мы, где-то оставили свои машины, в кабине решили не просиживать, а выйти в город. К нам подходили здоровались, и мы отвечали тем же.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Дмитрий заметил, что среди встреченных коллег было очень много людей старше среднего возраста, хотя, по мнению парня, «именно эта категория водителей ничему никогда не удивляется, а в рейсах они предпочитают сидеть в кабине своей машины».

— Было впечатление, что Париж встречает Новый год на улице. И хотя до полуночи было еще много времени, люди приходили заранее, стояли и общались, кто-то открывал шампанское, взрывал петарды. Интересно было за всем наблюдать. Казалось, что это какая-то большая семья.

В момент, когда стрелки часов сходятся на двенадцати, Дмитрий и двое его коллег вместе со всеми остальными стояли возле Эйфелевой башни, и каждый на своем языке выкрикивал обратный отсчет.

— Ощущения от всего этого были обалденные! В двенадцать часов люди начали радостно кричать, молодые и пожилые парочки обнимались и целовались. Эмоции! Это было похоже на большую позитивную эйфорию, и ты — ее часть.

Около 3.00 дальнобойщики вернулись к своим автомобилям, где и отпраздновали вместе наступление Нового года.

— Спиртное и продукты мы приготовили заранее. До 7−8 утра общались, говорили обо всем на свете: работе, машинах, политике, жизни. Вечером того же дня еще вместе поужинали. Ну а 2 января я проснулся: ни Мацея, ни венгра рядом уже не было…

Встречать Новый год в рейсе Дмитрию так понравилось, что опыт он решил повторить: 1 января 2019-го парень будет на работе, скорее всего, в Австрии. «В кабине сидеть не буду, отправлюсь гулять».

«Уже третий Новый год подряд встречу в дороге»

Дальнобойщик Александр из Сморгони управляет тягачом уже восемь лет. Три Новых года ему пришлось встречать на работе. Наступающий 2019-й мужчина тоже будет в рейсе. Дома он оставляет жену и пятилетнюю дочку.


Снимок носит иллюстрационный характер. Фото: vk.com, группа М.А.Д. МЕДВЕДЬ

— Дело не в деньгах, тем более что нам на фирме за работу в Новый год ничего не доплачивают. Просто идешь навстречу руководству, они это учитывают, и это потом хорошо отражается на тебе, — говорит водитель.

Раньше в кабине мужчина устанавливал маленькую елочку на батарейках — сверкала и создавала уют в кабине. Но сейчас ему не до новогодних атрибутов.

— И так хватает вещей, которые с собой надо тащить: подушки, баллоны, продукты. Ужимаешься и берешь по минимуму, самое необходимое. Какие уж тут гирлянды да елки!

В новогоднюю ночь 2016-го Дмитрий находился в Москве на выгрузке. Тогда вместе с ним были еще несколько водителей. Дальнобойщики оставили свои авто и рванули погулять по Красной площади.

2017-й Новый год он встретил на парковке в Германии, где стоял совсем один.

— Я не переживал. У меня был интернет. Позвонил домой по Skype и общался со своей семьей, — вспоминает дальнобойщик.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com, группа М.А.Д. МЕДВЕДЬ

Наступление 2018-го застало Александра прямо за рулем — ехал он по Калужской области.

— Да не я один такой был! Навстречу и попутно ехали коллеги: мы мигали друг другу фарами, сигналили, поздравляли по радиостанции. Настроение было от этого приподнятое.

В конце октября 2018-го Александр снова выдвинулся на трехмесячную вахту. Это значит, что и наступающий Новый год он будет в пути, а вот где именно — неизвестно.

— Конечно, мне хочется в этот день быть дома, да и вообще никогда никуда не уезжать. Да и жена недовольна, что я постоянно в разъездах. А что делать? Надо зарабатывать деньги — на мне висит кредит за квартиру, который надо выплачивать…

 
 
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Бывает так, что сами дальнобойщики на праздник не попадают: снова надо в дорогу. AUTO.TUT.BY узнал у водителей, что они делают в рейсе, когда наступает Новый год, и каково...
 
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