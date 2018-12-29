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Андрей Орловский потерпел третье кряду поражение в UFC
Белорусский боец Андрей Орловский в ночь на 30 декабря проиграл американцу Уолту Харрису на турнире UFC 232 в Инглвуде (США).
Поединок прошел в равной борьбе. А во втором раунде судья останавливал бой из-за тычка американца пальцами в глаз Орловскому.
В итоге победа раздельным решением судей досталась Уолту Харрису — 29:28, 29:28, 27:30.
35-летний американец считался фаворитом этого боя. Теперь на его счету в профессиональной карьере 12 побед и 7 поражений.
Для 39-летнего экс-чемпиона UFC Андрея Орловского это поражение стало третьим подряд. Всего на его счету в профессиональной карьере теперь 27 побед и 18 поражений.
Главным же боем турнира в Инглвуде стал титульный поединок в полутяжелом весе между шведом Александром Густафссоном и американцем Джоном Джонсом. Победу нокаутом здесь одержал Джонс.
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Белорусский боец Андрей Орловский в ночь на 30 декабря проиграл американцу Уолту Харрису на турнире UFC 232 в Инглвуде (США).
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