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Андрей Орловский потерпел третье кряду поражение в UFC

30.12.2018 10:36 — Разное | Tut.by  
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Белорусский боец Андрей Орловский в ночь на 30 декабря проиграл американцу Уолту Харрису на турнире UFC 232 в Инглвуде (США).

Поединок прошел в равной борьбе. А во втором раунде судья останавливал бой из-за тычка американца пальцами в глаз Орловскому.

В итоге победа раздельным решением судей досталась Уолту Харрису — 29:28, 29:28, 27:30.

35-летний американец считался фаворитом этого боя. Теперь на его счету в профессиональной карьере 12 побед и 7 поражений.

Для 39-летнего экс-чемпиона UFC Андрея Орловского это поражение стало третьим подряд. Всего на его счету в профессиональной карьере теперь 27 побед и 18 поражений.

Главным же боем турнира в Инглвуде стал титульный поединок в полутяжелом весе между шведом Александром Густафссоном и американцем Джоном Джонсом. Победу нокаутом здесь одержал Джонс.


Фото: twitter.com/ufc
 
 
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Белорусский боец Андрей Орловский в ночь на 30 декабря проиграл американцу Уолту Харрису на турнире UFC 232 в Инглвуде (США).
 
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