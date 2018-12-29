Андрей Орловский потерпел третье кряду поражение в UFC

Белорусский боец Андрей Орловский в ночь на 30 декабря проиграл американцу Уолту Харрису на турнире UFC 232 в Инглвуде (США).

Поединок прошел в равной борьбе. А во втором раунде судья останавливал бой из-за тычка американца пальцами в глаз Орловскому.

В итоге победа раздельным решением судей досталась Уолту Харрису — 29:28, 29:28, 27:30.

35-летний американец считался фаворитом этого боя. Теперь на его счету в профессиональной карьере 12 побед и 7 поражений.

Для 39-летнего экс-чемпиона UFC Андрея Орловского это поражение стало третьим подряд. Всего на его счету в профессиональной карьере теперь 27 побед и 18 поражений.

Главным же боем турнира в Инглвуде стал титульный поединок в полутяжелом весе между шведом Александром Густафссоном и американцем Джоном Джонсом. Победу нокаутом здесь одержал Джонс.



Фото: twitter.com/ufc