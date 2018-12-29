15 небанальных фильмов про Новый год для любителей голливудской классики, артхауса или трэша

AFISHA.TUT.BY верит, что «Одного дома» и «Иронию судьбы» вы посмотрите и без наших рекомендаций, пока будете шинковать новогодние салаты. А вот если захотите устроить киномарафон и после боя курантов завалиться смотреть кино — наш небанальный топ вам очень даже подойдет. Оговоримся, что отъявленные киноманы, конечно же, не найдут здесь ничего нового — но не будьте снобами, мы же про кино, которое сами смотрим и пересматриваем тысячу раз.

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«Магазинчик за углом»





Рождественский ромком 1940 года стоит смотреть исключительно эстетам. Режиссер Эрнст Любич, чьи фильмы обычно ассоциировались с гламуром, на этот раз хотел снять совершенно непафосную ленту: платье, которое главная актриса купила для съемок за $ 1,98, режиссер приказал какое-то время держать на солнце, чтобы оно выцвело, а потом и изменить его покрой, чтобы платье сидело ужасно. По сюжету менеджер небольшого будапештского магазина подарков, которого играет культовый Джеймс Стюарт, постоянно препирается с продавщицей этого же магазина, симпатягой в исполнении Маргарет Саллаван. Оба пытаются найти счастье по матримониальным объявлениям в газете — и он, и она завязывают переписку с неизвестным партнером. И каждый надеется на романтическую встречу в рождественский вечер, которая должна решить их судьбу. Как думаете, может такое кино закончиться не хэппи-эндом?

«Эта прекрасная жизнь»





Эта прекрасная картина 1946 года так и норовит каждый Новый год подряд украсть у зрителя скупую (или не очень) слезу. А все потому, что оскароносный режиссер Фрэнк Капра экранизировал крайне сентиментальный рассказ Стерна «Величайший подарок» о персонаже, который, сломавшись под гнетом проблем, решается на самоубийство. Но — о чудо! — ему является ангел-хранитель и доказывает, что наш герой не такой уж неудачник: его жизнь и поступки не раз помогали другим людям. Сейчас кино можно посмотреть в цвете, потому что в 1986 году фильм был колоризован. А главные роли здесь исполняются снова-таки Джимми Стюарт и Донна Рид — у каждого, разумеется, по «Оскару».

«Чародеи»





Кажется, что без советского кино на Новый год даже мандарины не такие вкусные. Для разнообразия в канун 2019 года запускайте «Чародеев» — народную двухсерийную сказку Константина Бромберга 1982 года, снятую по сценарию братьев Стругацких. Не стоит думать, будто бы это прямая экранизация повести «Понедельник начинается в субботу»: «Чародеи» представляют собой совершенно самостоятельную историю. А если соскучились по знакомым лицам мощной актерской школы СССР, то каст «Чародеев» вас наверняка взбодрит: тут играют Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева и Валентин Гафт.

«Маленькие женщины»





Поклонникам женского кино или Вайноны Райдер приготовиться. Картина 1994 года, снятая женщиной-режиссером Джиллиан Армстронг, рассказывает историю взросления четырех-сестер подростков на фоне Гражданской войны в США. Здесь разговаривают о первой любви, надеждах и разочарованиях, о собственном «Я» — что может быть кинематографичнее? Вот вам еще мощный эмоциональный довесок: Райдер посвятила этот фильм 12-летней девочке Полли Ханне Клаас, которая была убита в калифорнийском Петалуме — родном городе Вайноны. Популярный американский роман «Маленькие женщины», по которому снято кино, был любимой книгой Полли.

«Реальная любовь»





Как вам формат киноальманаха? Если неплохо, режиссерский дебют сценариста Ричарда Кертиса — «Реальная любовь» — может прийтись вам по вкусу. Трагикомедия состоит из девяти параллельно развивающихся историй, здесь все персонажи — главные, хотя, на секунду, в фильме снялись Хью Грант, Лиам Нисон, Алан Рикман и Кира Найтли. Мы в конце 2003 года, остается 5 недель до Рождества — и вот в сочельник все сюжетные линии начинают переплетаться, да еще как! Если верить «Википедии», основной смысл ленты — в фразе: «Любовь реальна повсюду». Ну и рейтинг в 16+ вас непременно порадует.

Еще можно посмотреть: «Отпуск по обмену», «Со мною вот что происходит», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Морозко».

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«Рождество, опять»





Предположим, вы подустали от новогодней суеты, веселья и прочей праздничной атрибутики. Значит, самое время посмотреть грустный фильм «Рождество, опять» 2014 года. Режиссера Чарльза Покела называют «бруклинским Чеховым», его инди-фильм предельно поэтический, меланхолический и очень точный. Это самый тихий из рождественских фильмов и самый рождественский из всех тихих и независимых. «Рождество, опять» с обреченностью в голосе рассказывает о том, как больно терять и как новые приобретения порой не стоят одной утраты. Но пока вы еще с нами, заметим, что и надежду на рождественское чудо он тоже подарит.

«Фанни и Александр»





Уважьте скандинавского гения Ингмара Бергмана, который в этом году отмечал бы 100-летие со дня рождения, просмотром одной из его последних работ — монолитной драмы «Фанни и Александр» (1982), которая существует сразу в двух версиях. Если что, полная телевизионная идет 5 часов 22 минуты, киноверсия, которую вы скорее всего и найдете в интернете, — чуть больше 3 часов. Картина, как полагается, состоит из пролога, пяти актов и эпилога и завоевала четыре «Оскара» и премию «Сезар». Если вам интересны шепоты и крики двух шведских детей, в которых с потерей близких растет чувство тревоги и неприятия мира, скорее запускайте.

«C широко закрытыми глазами»





Последний фильм Стэнли Кубрика, вышедший на экраны уже после его смерти в 1999 году, мы бы вообще назвали самым абстрактным в его нескромной фильмографии. В центре мрачной семейной драмы — дуэт Тома Круза и Николь Кидман, бывших в то время супругами, а после съемок, к слову, ставших бывшими. Навскидку счастливая пара в канун Рождества пытается кинематографично разобраться со своими интимными желаниями, ревностью и жаждой обладания — журналисты даже называют маскарадную ленту «самым сексуальным фильмом, когда-либо сделанным». В общем, Кубрик придет на помощь, если вы мечтаете устроить новогоднюю оргию, но по каким-то причинам не можете этого сделать.

«Страна Оз»





А вот вам российская трагикомедия Василия Сигарева 2015 года. Это кино о том, как себя проявляют носители русской ментальности в беспощадной стихии новогодних праздников. Что важно знать: во-первых, все сумасшедшие трюки в кадре главная актриса исполняла без дублера — и даже сотрясение мозга получила. Во-вторых, в фильме можно заметить камео мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. В-третьих, три года назад на минском «Лiстападзе» картина получила диплом «За высокую художественность звукового решения». И, наконец, в-четвертых, рабочим названием ленты была «Занимательная этология», где «этология» — дисциплина зоологии, которая изучает инстинкты животных, в том числе людей.

«Эдвард руки-ножницы»





Любите Бертона и его сюрреалистичный мир? Прекрасно, под Новый год рекомендуем посмотреть (или пересмотреть) сказочную драму «Эдвард руки-ножницы» 1990 года о том, почему, собственно, идет снег. В главных ролях здесь числится Джонни Депп — он и играет немногословного киборга Эдварда, чью особенность в виде рук-ножниц все так и пытаются монетизировать. Тут же уже во второй раз в нашем топе вы найдете Вайнону Райдер. Кстати, идеей для создания картины послужил подростковый рисунок Тима Бертона, а еще режиссер заявил, что Эдвард для него «был чем-то вроде любимой собаки».

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«Гринч — похититель Рождества»





Про злостное зеленое существо в исполнении Джима Керри в фильме Рона Ховарда 2000 года много рассказывать не будем. Отметим только, что анимированная версия «Гринча» сейчас идет в кинотеатрах, и ее сильно хвалят.

«Гремлины»





Страшная рождественская сказка 1984 года о забавных пушистых зверьках с огромными глазами и ушами, которые превращаются в страшных монстров, стоит только случайно пролить на них воды или покормить после полуночи, — гвоздь программы любого Рождества (или Хеллоуина). Джо Данте снял жуткую комедию по сценарию Криса Коламбуса, которого знают как режиссера фильмов о «Гарри Поттере». Если для вас вселенная гремлинов все еще остается неизведанной, познакомьтесь хотя бы в этот Новый год с мифическими существами из британского фольклора, которые не дадут вам уснуть еще несколько дней.

«Новая рождественская сказка»





Вот вам сатирическая трактовка «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. В версии 1988 года у режиссера Ричарда Доннера наступает Рождество, но и оно не может тронуть сердца некоторых самодовольных личностей. Например, телемагната Фрэнка Кросса, которого играет Билл Мюррей. Если вы тоже немного скряга в душе, эта лента попытается вас перевоспитать. И давайте начистоту: там, где есть Мюррей, всегда праздник. Здесь их трое! В фильме снялись все три брата Билла: Джон Мюррей, Джоэль Мюррей и Брайан Дойл-Мюррей.

«Плохой Санта»





В спродюсированной большими шутниками братьями Коэн комедии 2003 года первоначально слово f**k произносилось 170 раз, но после внесения изменений количество употреблений ругательства уменьшилось до 147, что, по словам блогера , «здорово снижает впечатление». По синопсису Вилли — необычный Санта-Клаус. Раз в год — разумеется, на Рождество — он вместе с напарником грабит очередной универмаг. В прошлом он отсидел в тюрьме, был несколько раз женат, в общем, злостный бабник и пропойца. Но находится малыш, который по-настоящему верит в этого дурацкого Санту. И тут начинаются чудеса.

«8 женщин»





Имя Франсуа Озон вам что-нибудь говорит? Да, совсем недавно вы могли видеть в кинотеатрах его «Франца» или «Двуличного любовника», но мы сейчас — о его комедийном мюзикле-водевиле «8 женщин» 2002 года. Рождество середины прошлого века. Под одной крышей пытаются ужиться героини Катрин Денев, Изабель Юппер и Фанни Ардан, их сестер, бабушек и любовников — в таких ситуациях обычно не обходится без револьвера. Фильм получил «Серебряного медведя» на Берлинале, но смотреть вы его будете не поэтому: ближе к финалу Ардан поцелует Денев, а потом Фанни признается , что поцелуй ей понравился.

Еще можно посмотреть: «101 далматинец», «Крампус», «Кошмар перед рождеством».

Все не то? Тогда последняя попытка. Как вам идея запустить любую из частей «Гарри Поттера»? У нас он тоже сильно ассоциируется с Новым годом и волшебством (интересно почему).

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