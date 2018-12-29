США и Китай начинают работу над деталями торговой сделки - СМИ

США и Китай приступают к детальной работе над соглашением, которое позволит снять напряженность в торговых отношениях Пекина и Вашингтона, сообщает в воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В настоящее время, отмечает газета, США сфокусированы на том, чтобы понять, как именно вводить сделку в действие. Так, среди прочего Вашингтон рассматривает возможность сохранить текущие пошлины в отношении Китая до тех пор, пока Китай не выполнит свои обещания по соглашению, сообщает газета.

"Участники переговоров со стороны США сейчас требуют от китайской стороны, чтобы те очень подробно разъяснили, какие именно изменения они намерены сделать, и заверили, что Пекин не будет прибегать к практикам, ограничивающим иностранные компании", - отмечает газета.

США, в частности, ожидают, что Пекин в рамках переговоров предоставит иностранным компаниям больше доступа к рынкам финансовых услуг, пишет издание.

В то же время, по его данным, недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что в переговорах с Пекином наблюдается значительный прогресс, вероятно "преувеличивают то, насколько стороны близки к соглашению". Источники газеты полагают, что заявление о значительном прогрессе Д.Трамп сделал, чтобы успокоить фондовые рынки.

Ожидается, что американская делегация прибудет в Пекин для проведения торговых переговоров во вторую неделю января, переговоры должны продлиться несколько дней. Если переговоры пройду успешно, то в Вашингтон приедет на переговоры китайская делегация, отмечает газета.

Переговоры по торговой сделке, как ожидается, завершатся 1 марта 2019 года.

Д.Трамп в субботу сообщил, что провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и отметил значительный прогресс в диалоге с Пекином по спорным торговым вопросам.

Президент США отметил, что, если торговая сделка США и Китая будет достигнута, то она станет "всеобъемлющей, затронет все темы, сферы и предметы споров".

В начале декабря Си Цзиньпин и Д.Трамп на встрече "на полях" саммита G20 достигли важных договоренностей по стабилизации торговых отношений между двумя странами. В частности, на встрече была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.

Если сделка не будет достигнута, то пошлины США в отношении китайских товаров повысятся до 25% в начале марта 2019 года.