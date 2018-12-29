ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«На завтрак - овсяная каша». Минчанин о том, что ел, чтобы похудеть на 18 кг

30.12.2018 11:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Соучредитель digital-агентства ROCKY media Виталий Быков рассказал о том, как питался и тренировался, чтобы подготовиться к заплыву через пролив Босфор, — а заодно похудел на 18 кг.

Заплыв через пролив Босфор — это межконтинентальный заплыв в 6,5 км из Азии в Европу. В этом году в нем участвовали 2,5 тысячи человек из 50 стран.

Фото: из личного архива Виталия Быкова

— Я новичок в этом деле, раньше не плавал на такие большие расстояния. Я распланировал все до мелочей: занятия плаванием, режим питания. Это было сложно, но мне нравилось. За пару месяцев я привык к регулярным физическим нагрузкам и правильному питанию и в итоге за полгода похудел на 18 кг.

Что я ел

Я перестал питаться жареным, копченым, мучным. Полностью отказался от фастфуда и сладкого. Ел каши: например, овсяную, рисовую, гречневую. Употреблял яичный белок, молочные продукты, орехи. Вместо десерта — мед и фрукты.

За день ел пять раз, дважды в месяц устраивал отдых от диеты.

Вот так выглядел мой примерный рацион на день:

Завтрак — 80 г овсяной каши, два банана;
Перекус — три яичных белка, огурец (200 г);
Обед — 60 г рисовой каши, 150 г рыбы, 200 г овощей (или 60 г гречки, 150 г куриного филе, 200 г овощей);
Полдник — один любой фрукт, но не банан, 30 г орехов;
Ужин — 150 г творога с 1%-й жирности и 0,5 чайной ложки меда.

Как я тренировался

Тренировки проходили четыре раза в неделю. Сначала я обязательно делал разминку: упражнения для рук (круговые вращения), плечевых суставов, упражнения на растяжку ног. После погружался в воду. Там я продолжал готовиться к полноценной тренировке: чередовал по 100 метров плавания кролем, на спине, брассом.

Два занятия в неделю я посвящал заплывам на выносливость, без остановки. Еще две тренировки совершенствовал технику плавания различными стилями. Всего занятие занимало около 1,5 часа.

Плавание отлично помогло мне подтянуть фигуру. За шесть месяцев я похудел на 18 кг.

«Плавание — не самая эффективная нагрузка для похудения, но у него есть свой плюс»

Фото: из личного архива

— На любых тренировках мы начинаем сжигать жир только при определенных условиях, — говорит Александр Ковальков, тренер по плаванию и основатель школы плавания The Swim. — Сначала должен пройти период, когда мы истощаем запасы глюкозы, гликогена в мышцах и крови. После этого, если наш пульс находится в зоне жиросжигания, запускается механизм окисления.

За пульсовой зоной в бассейне следить тяжело. Поэтому плавание — не самая эффективная нагрузка для похудения (по сравнению с тем же бегом, интервальными тренировками или силовым спортом).

Но у него есть большой плюс: отсутствие нагрузки на суставы и позвоночник. Это имеет огромное значение для людей с лишним весом, которые сильно рискуют своими суставами, выходя на пробежку. Плавание обеспечивает щадящую нагрузку и при этом помогает тратить калории, развивать силу, выносливость и гибкость.

Но самую большую роль в похудении играет смена питания. На самом деле похудеть не так сложно. Сложнее результат удержать. И единственный способ — изменить свой образ жизни.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанин Виталий Быков рассказал о том, как питался и тренировался, чтобы подготовится к заплыву через пролив Босфор.
 
Новости дня
Новости разные
 
Slow Life. Лебедь гуляет по минскому мосту, пока машины стоят в пробке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.12.2018
Гарадоцкi веснiк
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика