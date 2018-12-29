ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Slow Life. Лебедь гуляет по минскому мосту, пока машины стоят в пробке

30.12.2018 11:33 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Перед Новым годом у людей случается небольшая предпраздничная истерика. Всем категорически нужно попасть в магазины, к родственникам, за елкой. Движение сумасшедшее, но есть герои, которым спешить некуда. Например, лебедь – птица приземлилась на мост над Свислочью на проспекте Машерова и спокойно гуляет по дорожным полосам, создавая огромную автомобильную пробку. Видео лебидиного промеданада опубликовал в своем Facebook Дмитрий Болашев. 


А как вы проводите предпоследний день 2018 года? 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед Новым годом у людей случается небольшая предпраздничная истерика. Всем категорически нужно попасть в магазины, к родственникам, за елкой. Движение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые определили самый красивый возраст женщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.12.2018
Гарадоцкi веснiк
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика