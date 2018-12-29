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Slow Life. Лебедь гуляет по минскому мосту, пока машины стоят в пробке
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Перед Новым годом у людей случается небольшая предпраздничная истерика. Всем категорически нужно попасть в магазины, к родственникам, за елкой. Движение сумасшедшее, но есть герои, которым спешить некуда. Например, лебедь – птица приземлилась на мост над Свислочью на проспекте Машерова и спокойно гуляет по дорожным полосам, создавая огромную автомобильную пробку. Видео лебидиного промеданада опубликовал в своем Facebook Дмитрий Болашев.
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Перед Новым годом у людей случается небольшая предпраздничная истерика. Всем категорически нужно попасть в магазины, к родственникам, за елкой. Движение...
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