Slow Life. Лебедь гуляет по минскому мосту, пока машины стоят в пробке

Перед Новым годом у людей случается небольшая предпраздничная истерика. Всем категорически нужно попасть в магазины, к родственникам, за елкой. Движение сумасшедшее, но есть герои, которым спешить некуда. Например, лебедь – птица приземлилась на мост над Свислочью на проспекте Машерова и спокойно гуляет по дорожным полосам, создавая огромную автомобильную пробку. Видео лебидиного промеданада опубликовал в своем Facebook Дмитрий Болашев.



А как вы проводите предпоследний день 2018 года?