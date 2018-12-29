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Лукашенко подарил Путину мешки картошки. Тот сам попросил

30.12.2018 11:11 — Разное | KYKY  
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Вчера, 29 декабря, в Кремле состоялась встреча Путина и Лукашенко, про которую никто ничего не понял – президенты общались за закрытыми дверями. Вечером того же дня пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в передаче «Макаенка, 9» приоткрыла завесу тайны, но не о серьезных переговорах. Эйсмонт рассказала, какие подарки наш президент подарил российскому, и не только, пишет TUT.by. 

В эфире программы показали фрагмент поздравления в Кремле. Около белых стульев в ряд были выставлены четыре мешка картошки, на каждом из которых виднелась ламинированная записка. Александр Лукашенко вел Владимира Путина вдоль мешков картошки по залу переговоров, сопровождая каждый комментарием: «Вот этот вот – для пюре и драников, этот – для запекания». Как рассказала Эйсмонт, вся подаренная картошка была выращена на огороде президента Лукашенко, поэтому, как уточнила Наталья, она «самая лучшая и элитная».

По словам пресс-секретаря, о картошке попросил сам президент России, отвечая на вопрос президента Беларуси, что ему подарить к Новому году. «Вот и подарили четыре мешка картофеля сортов «Рубин», «Вектор», «Манифест»…». Она также добавила, что Владимир Путин просил и о беларуском сале – эту просьбу Александр Лукашенко также удовлетворил.

Лукашенко больше любит отдавать, чем принимать 

По словам Натальи Эйсмонт, за 24 года у власти Александр Лукашенко видел «самое великое множество подарков: и большие от глав государств, и милые и душевные, сделанные своими руками», поэтому его сложно удивить. К тому же, Лукашенко, как сказала Эйсмонт, больше любит дарить подарки, чем их принимать, поэтому «скрупулезно» подходит к их выбору. Кроме четырех мешков картошки, президент сделал и другие подарки. Например, главам государства СНГ он преподнёс новогодние шары ручной работы. А журналистам и операторам из президентского пула – большую корзину подарков. «Вот морс «Александрийский», вот шоколад «Президент», напиток, который выпускается в Беловежской пуще (судя по форме бутылки и пломбировке – алкогольный)… В корзине еще натуральные продукты с подворья президента – мед, сушеные грибы. Все это делают на ферме президента»,  – рассказала Эйсмонт.

Реакция социальных сетей 

Кроме спича о подарках, пресс-секретарь Лукашенко рассказала в эфире БТ о том, что у президента живут три кота и несколько собак. В момент повествования об этом, на экран вывели фото Александра в колпаке и с собакой. Оно тоже не оставило многих равнодушными.

 
 
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Вчера, 29 декабря, в Кремле состоялась встреча Путина и Лукашенко, про которую никто ничего не понял – президенты общались за закрытыми дверями. Вечером того же дня...
 
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