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Лукашенко подарил Путину мешки картошки. Тот сам попросил
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Вчера, 29 декабря, в Кремле состоялась встреча Путина и Лукашенко, про которую
По словам пресс-секретаря, о картошке попросил сам президент России, отвечая на вопрос президента Беларуси, что ему подарить к Новому году. «Вот и подарили четыре мешка картофеля сортов «Рубин», «Вектор», «Манифест»…». Она также добавила, что Владимир Путин просил и о беларуском сале – эту просьбу Александр Лукашенко также удовлетворил.
Лукашенко больше любит отдавать, чем принимать
По словам Натальи Эйсмонт, за 24 года у власти Александр Лукашенко видел «самое великое множество подарков: и большие от глав государств, и милые и душевные, сделанные своими руками», поэтому его сложно удивить. К тому же, Лукашенко, как сказала Эйсмонт, больше любит дарить подарки, чем их принимать, поэтому «скрупулезно» подходит к их выбору. Кроме четырех мешков картошки, президент сделал и другие подарки. Например, главам государства СНГ он преподнёс новогодние шары ручной работы. А журналистам и операторам из президентского пула – большую корзину подарков. «Вот морс «Александрийский», вот шоколад «Президент», напиток, который выпускается в Беловежской пуще (судя по форме бутылки и пломбировке – алкогольный)… В корзине еще натуральные продукты с подворья президента – мед, сушеные грибы. Все это делают на ферме президента», – рассказала Эйсмонт.
Реакция социальных сетей
Кроме спича о подарках, пресс-секретарь Лукашенко рассказала в эфире БТ о том, что у президента живут три кота и несколько собак. В момент повествования об этом, на экран вывели фото Александра в колпаке и с собакой. Оно тоже не оставило многих равнодушными.
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Вчера, 29 декабря, в Кремле состоялась встреча Путина и Лукашенко, про которую никто ничего не понял – президенты общались за закрытыми дверями. Вечером того же дня...
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