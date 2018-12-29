Пьяный водитель на скорости 100 км/ч врезался в авто, в котором находились трое детей. Дело направлено в суд

Эта авария произошла 31 августа на трассе М1 (Брест — Минск — граница России). По данным следствия, примерно в 23:15 39-летний водитель Volkswagen совершил столкновение с двигавшимся с меньшей скоростью в попутном направлении автомобилем Renault. Пострадали трое детей и их мама — пассажиры Renault. Сегодня в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета сообщили, что расследование уголовного дела об этом дорожно-транспортном происшествии завершено.



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— Для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия следователями был проведен следственный эксперимент. В процессе расследования установлено, что скорость движения автомобиля Volkswagen в момент столкновения составляла не менее 100 км/ч, — рассказали в Следственном комитете .



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По постановлениям следователей экспертами Государственного комитета судебных экспертиз были проведены автотехнические, судебно-медицинская, судебно-психиатрическая экспертизы.

— Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью. Предотвратить столкновение он не смог по причине нахождения в состоянии алкогольного опьянения. При освидетельствовании у него выявлено содержание 2,21 промилле этилового спирта в крови, — добавили в СК .

В результате ДТП пятилетней девочке, которая находилась в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля Renault, были причинены тяжкие телесные повреждения. Также пострадали находившиеся рядом трехлетний мальчик, восьмилетняя девочка и их мать. Они получили незначительные травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь. Водитель Renault, отец семейства, не пострадал.



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Действия водителя автомобиля Volkswagen следствием квалифицированы по части 4 статьи 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.