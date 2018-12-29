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61-летний брестчанин на МАЗ-е насмерть переехал 61-летнего украинца на трассе Р-17
30.12.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
29.12.2018 года около 18:05 часов в Малоритском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 61-летний брестчанин, управляя автомобилем марки "МАЗ", двигался по автодороге Р-17 "Брест-граница Украины (Олтуш)" в направлении г.Бреста.
На 39 км данной автодороги водитель совершил наезд на 61-летнего украинца, который пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, не обозначив себя световозвращающим элементом. В результате ДТП пешеход погиб на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка.
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29.12.2018 года около 18:05 часов в Малоритском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 61-летний брестчанин, управляя...
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