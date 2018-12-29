ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

61-летний брестчанин на МАЗ-е насмерть переехал 61-летнего украинца на трассе Р-17

30.12.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

29.12.2018 года около 18:05 часов в Малоритском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 61-летний брестчанин, управляя автомобилем марки "МАЗ", двигался по автодороге Р-17 "Брест-граница Украины (Олтуш)" в направлении г.Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62073.php

61-летний брестчанин на МАЗ-е насмерть переехал 61-летнего украинца на трассе Р-17

На 39 км данной автодороги водитель совершил наезд на 61-летнего украинца, который пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, не обозначив себя световозвращающим элементом. В результате ДТП пешеход погиб на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка.

К сожалению, статистика аварийности свидетельствует о том, что не все участники дорожного движения серьезно относятся к собственной безопасности и забывают об элементарных нормах безопасности. ГАИ в очередной раз обращается к пешеходам и призывает их строго соблюдать ПДД и помнить, что кроме прав, у них существуют и обязанности! Обязанность каждого пешехода — убедиться в безопасности своего перехода! Переходить проезжую часть необходимо строго по пешеходному переходу! Если в зоне видимости пешеходный переход отсутствует необходимо пересекать проезжую часть под прямым углом предварительно убедившись в безопасности перехода! Не выходите на дорогу из-за припаркованного транспорта, не перебегайте проезжую часть перед близко идущим автомобилем.

Уважаемые участники дорожного движения, помните, что в темное время суток, особенно вне населенных пунктов, водителю сложно заметить пешехода на проезжей части. Чтобы стать заметнее на дороге необходимо использовать световозвращающие элементы. Берегите себя!

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29.12.2018 года около 18:05 часов в Малоритском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 61-летний брестчанин, управляя...
 
Новости дня
Новости разные
 
«На завтрак - овсяная каша». Минчанин о том, что ел, чтобы похудеть на 18 кг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.12.2018
Гарадоцкi веснiк
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика