61-летний брестчанин на МАЗ-е насмерть переехал 61-летнего украинца на трассе Р-17

29.12.2018 года около 18:05 часов в Малоритском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 61-летний брестчанин, управляя автомобилем марки "МАЗ", двигался по автодороге Р-17 "Брест-граница Украины (Олтуш)" в направлении г.Бреста.



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На 39 км данной автодороги водитель совершил наезд на 61-летнего украинца, который пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, не обозначив себя световозвращающим элементом. В результате ДТП пешеход погиб на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка.



К сожалению, статистика аварийности свидетельствует о том, что не все участники дорожного движения серьезно относятся к собственной безопасности и забывают об элементарных нормах безопасности. ГАИ в очередной раз обращается к пешеходам и призывает их строго соблюдать ПДД и помнить, что кроме прав, у них существуют и обязанности! Обязанность каждого пешехода — убедиться в безопасности своего перехода! Переходить проезжую часть необходимо строго по пешеходному переходу! Если в зоне видимости пешеходный переход отсутствует необходимо пересекать проезжую часть под прямым углом предварительно убедившись в безопасности перехода! Не выходите на дорогу из-за припаркованного транспорта, не перебегайте проезжую часть перед близко идущим автомобилем.



Уважаемые участники дорожного движения, помните, что в темное время суток, особенно вне населенных пунктов, водителю сложно заметить пешехода на проезжей части. Чтобы стать заметнее на дороге необходимо использовать световозвращающие элементы. Берегите себя!