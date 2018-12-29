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Юным пешеходам – особое внимание

30.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Сотрудники ГАИ в преддверии зимних каникул провели профилактическую работу по предупреждению ДТП с участием детей-пешеходов.

Юным пешеходам – особое внимание

С этой целью в Гусевицкой школе прошла данная профакция, правоохранители вручили ребятам световозвращающие элементы и разъяснили правила их использования и размещения. Чаще всего в аварию попадают дети-пешеходы, а немало ДТП происходит и по вине их самих, так как в силу своих возрастных и психологических особенностей развития они не умеют предвидеть опасность или правильно оценить расстояние до приближающегося автомобиля, его скорость и свои возможности.
Уважаемые взрослые! Помните: дети подсознательно копируют ваше поведение на дороге. Только личным примером правильного поведения можно убедить ребенка в необходимости соблюдать культуру движения, быть дисциплинированным и ответственным на дороге.

 
 
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Сотрудники ГАИ в преддверии зимних каникул провели профилактическую работу по предупреждению ДТП с участием детей-пешеходов. С этой целью в...
 
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