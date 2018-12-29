Юным пешеходам – особое внимание

Сотрудники ГАИ в преддверии зимних каникул провели профилактическую работу по предупреждению ДТП с участием детей-пешеходов.





С этой целью в Гусевицкой школе прошла данная профакция, правоохранители вручили ребятам световозвращающие элементы и разъяснили правила их использования и размещения. Чаще всего в аварию попадают дети-пешеходы, а немало ДТП происходит и по вине их самих, так как в силу своих возрастных и психологических особенностей развития они не умеют предвидеть опасность или правильно оценить расстояние до приближающегося автомобиля, его скорость и свои возможности.

Уважаемые взрослые! Помните: дети подсознательно копируют ваше поведение на дороге. Только личным примером правильного поведения можно убедить ребенка в необходимости соблюдать культуру движения, быть дисциплинированным и ответственным на дороге.