Сохраняя традиции славного прошлого

Известный советский классик Максим Горький сказал: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего». Совсем скоро, 1-го января, мы отметим одну из значимых дат в истории нашей страны – 100 лет со дня провозглашения Белорусской Советской Социалистической Республики. Именно в период БССР был заложен прочный общественно-политический, экономический и культурный фундамент белорусской национальной государственности, который не только выдержал испытание временем, но и создал надежную основу строительства суверенной Республики Беларусь.

«Авангард» продолжает рассказывать о людях, которые внесли значительную лепту в развитие и процветание нашего района и страны в целом. О людях, которые и сегодня являются ярким примером самоотверженного труда. На них мы равняемся и ныне.

Трудовой и жизненный путь Геннадия Крота тесно связан с Будакошелевщиной, где он без малого 20 лет постигал все тонкости профессионального мастерства и смог достичь карьерных высот. Уроженец Хойников приехал в наш район в 1971 году вместе со своей супругой сразу после окончания Витебской ветеринарной академии по специальности «зоотехния». Молодого специалиста сразу назначили на должность главного зоотехника в совхоз «Путь Ильича» (сейчас ОАО «Николаевка»). Геннадий Павлович то время вспоминает с особым трепетом и теплотой. С энтузиазмом и большим интересом он приступил к своей работе, в первую очередь взявшись за увеличение дойного стада. И в этом деле значительно преуспел: молодой специалист становился победителем как районных, так и областных сельскохозяйственных выставок. К слову, на одной из них, проходившей в Гомеле, ему довелось встретиться с первым секретарем ЦК КПБ, Героем Советского Союза и Героем Социалистического Труда Петром Машеровым, который дал достойную оценку его труду. Воспоминания об этом ярком событии наш герой пронес сквозь годы.





– Работа у меня была не из легких. За день на мопеде и лошади не один десяток километров проезжал, чтобы всюду успеть, – делится Геннадий Павлович. – Но такой напряженный ритм жизни нисколько не пугал, а, наоборот, лишь задавал новый темп. Да и как могло быть иначе, ведь мы, члены партии, были для других достойным примером.

Трудолюбие и ответственное отношение к делу Геннадия Крота не остались незамеченными. Он был избран первым секретарем партийной организации и заместителем председателя колхоза «Искра» (ныне СУП «Андреевка»). Работая здесь, ему повезло встретиться с преданными своему делу людьми и вместе с ними трудиться во благо хозяйства. Через некоторое время общим собранием он был избран председателем колхоза, что послужило новым витком его карьеры.

Одним из самых своих больших достижений того времени Геннадий Крот считает успехи по производству льна.

– Через три года после того, как я взялся за выращивание льна, площадь его посевов в колхозе увеличилась с 30 до 350 га. Мы были лучшими не только в районе, но и в области. Кроме того, заняли третье место в Советском Союзе по производству льна, – вспоминает Геннадий Павлович. – Я не считаю это только своей заслугой, это был общий успех. Каждый труженик хозяйства благодаря своему самоотверженному и преданному труду вносил лепту в большое дело.

Определенный период времени Геннадию Кроту довелось работать и на партийной стезе. Будучи вторым секретарем райкома партии, он занимался подбором и расстановкой кадров. Потом был назначен председателем Буда-Кошелевского райисполкома, где опыт работы в сельском хозяйстве оказался незаменим. Ему довелось трудиться и в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома, семь лет возглавлял ОАО «Молочные продукты». Более того, занимал пост директора Ветковского молочного завода и сумел вывести предприятие из убыточных. Даже после выхода на заслуженный отдых некоторое время Геннадий Павлович продолжал работать в сельскохозяйственной отрасли.

Человек советской закалки и сегодня ведет активный образ жизни. И хотя живет в Гомеле, он ежедневно посещает приусадебный участок в д. Старая Волотова, где на 10 сотках земли выращивает различные овощи и разводит домашнюю птицу.

Про таких людей, как Петр Домосканов, говорят, что на них земля держится. Ведь он более 40 лет отработал в сельском хозяйстве. Любовь к земле у Петра Павловича в крови. Он родился на Чечерщине в многодетной семье и стал достойным продолжателем председательской династии Домоскановых.





После окончания школы поступил в Гомельский сельскохозяйственный техникум и получил бухгалтерское образование. Потом была служба в армии на территории Германии, к слову, там же он был принят в члены партии. После армии вернулся в родной колхоз имени Суворова главным экономистом, закончил экономический факультет Горецкой сельскохозяйственной академии, потом был главным бухгалтером и секретарем парткома в «Ботвиново», который впоследствии возглавил. Восемь лет Петр Павлович руководил хозяйством, успешно совмещая две должности, и за это время, признаться, многое успел сделать. Основным направлением деятельности хозяйства стало овощеводство и производство молока. В этот период также активно велось строительство сельхозобъектов. Под посев огурцов выделялось до 300 га земли. Ко Дню Победы удавалось собрать до тонны свежих огурцов, выращенных в пленочных теплицах. Хорошим спросом пользовалась и капуста, которую хранили по заимствованному в ГДР методу, закапывая на зиму в огромные бурты по 140 тонн. Ее сохранность обеспечивалась за счет правильно обустроенной вентиляции и температурного режима. Везде Петр Павлович старался идти в ногу со временем, порой даже его опережая.

В 1986 году волею судьбы он попадает на Будакошелевщину, где и живет по сей день. 4 года проработал в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, но тяга к земле не отпускала. Новым этапом в его биографии стал период директорства в совхозе «Коминтерн», где за 14 лет он испробовал множество новаторских и передовых идей. Петр Павлович достраивал свиноводческий комплекс на 12500 голов, выращивал овощи и грибы. Так, морковь оставляли зимовать в поле, а выкапывали по весне, при этом корнеплод хорошо сохранялся, оставаясь свежим и сочным. Морковь даже возили в Мурманск, откуда взамен везли рыбные отходы, которые использовали для откорма свиней. В хозяйстве была своя лаборатория, где выращивали до 2 тонн грибов (вешенок) в год. Своя технология была у хозяйства по выращиванию, переработке и хранению в силосных ямах кукурузы. Учиться и перенимать передовой опыт к ним приезжали целые делегации.

К сожалению, в 2003 году по состоянию здоровья Петру Домосканову пришлось оставить свою любимую работу. Немного оправившись, он возглавил хлебоприемный пункт, где трудился до выхода на заслуженный отдых.

– Для меня самой большой оценкой заслуг стала почетная медаль «За трудовую доблесть», которую в 2001 году я получил лично из рук Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, – делится Петр Павлович. – Я никогда не работал ради наград и славы, это было моим призванием. Всегда старался доводить начатое до конца, думая, прежде всего, о людях, за которых был в ответе. Сегодня я живу размеренной жизнью пенсионера, но скучать мне некогда. Овощеводство и садоводство занимают все мое время, а еще я заядлый грибник. Считаю, что жизнь моя удалась, ведь я вырастил двоих замечательных сыновей, которые подарили мне четверых внуков.

Учитель от Бога – так можно сказать про Народного учителя СССР, Заслуженного учителя БССР, Почетного гражданина Буда-Кошелевского района Ольгу Авраменко. Для нее педагогика стала настоящим призванием, смыслом всей жизни. Под ее чутким наставничеством выросло не одно поколение достойных людей.





На детство Ольги Сысоевны выпало тяжелое время, опаленное войной. Но, несмотря на все тяготы и лишения, она тянулась к знаниям. Впервые за парту села еще в период войны, однако о полноценной учебе тогда и речи быть не могло.

– Что такое война, мы, дети, представляли довольно слабо. Но когда наши отцы стали уходить на фронт, поняли, насколько это все страшно и серьезно. Смерть ходила рядом, в период оккупации Уваровичей моя жизнь и жизни односельчан не раз висели буквально на волоске, ведь за малейшую провинность нас могли расстрелять. Голод, постоянный страх и лишения, не дай Бог пережить такое никому, – вспоминает Ольга Авраменко. – В первый класс я пошла в 1942 году и навсегда запомнила те несколько уроков без тетрадей, учебников и чернил. Тем не менее, эти воспоминания пронесла сквозь годы. Полноценная учеба началась только после освобождения городского поселка. В классе учились ребята разных возрастов, писали на брошюрках деревянными ручками с перышками, которые раз за разом окунали в сок из свеклы или сажу, разведенную в воде. Навсегда запомнила, как уже после войны моя мама, поехав в Гомель, продала свои румынки (женские ботинки), а на вырученные деньги купила потрепанный учебник по истории.

Учеба в школе девочке давалась легко. После окончания она без особого труда поступила в Гомельский педагогический институт им. В.П. Чкалова (университет им. Ф. Скорины) и вернулась в родную Уваровичскую школу в качестве учителя русского языка и литературы.

– У меня перед глазами был пример настоящего педагога в лице моего учителя белорусского языка и литературы Нины Савельевны Пашевич. Она – учитель и человек с большой буквы, на нее я стремилась равняться. И мне посчастливилось работать с ней бок о бок долгие годы, – отмечает Ольга Сысоевна.

Педагогический стаж нашей героини составляет 44 года. Всего одна запись в трудовой книжке и преданное отношение к своему делу – не это ли показатель того, насколько беззаветно можно любить то, чем занимаешься!

У Ольги Авраменко множество заслуг. Она была членом комиссии по делам молодежи в Верховном Совете БССР, делегатом XXVII съезда КПСС, депутатом Верховного Совета БССП, секретарем партийной организации Уваровичской СШ. Женщина награждена орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», имеет звания «Учитель-методист БССР» и «Учитель-методист СССР», «Отличник просвещения СССР». Указом Президиума Верховного Совета СССР 20 февраля 1979 года за особые заслуги в обучении и коммунистическом воспитании учащихся Ольге Сысоевне присвоено почетное звание «Народный учитель СССР». Ее удостоверение – первое в Советском Союзе.

Ольга Сысоевна может бесконечно рассказывать о своей любимой работе, вспоминая яркие и счастливые годы, проведенные в стенах школы. Но всегда с особой теплотой она говорит о своих учениках.

Сегодня у юных уваровчан есть прекрасная возможность учиться в современной и комфортабельной школе, а ее строительство – это тоже заслуга Ольги Авраменко. Находясь на заслуженном отдыхе, женщина не теряет оптимизма, с удовольствием встречается с бывшими учениками и все также интересуется жизнью родного поселка.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора и из архива редакции.