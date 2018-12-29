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В Браславском районе Volkswagen сбил шедшую по дороге женщину
Новости Беларуси. Вечером 29 декабря в городском посёлке Видзы Браславского района произошёл смертельный наезд на пешехода.
Как
50-летняя жительница Браславского района с травмами была доставлена в реанимацию. Через несколько часов после аварии она скончалась.
По факту происшествия проводится проверка.
На неделе в Пинском районе пешеход попал под колёса Opel.
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Новости Беларуси. Вечером 29 декабря в городском посёлке Видзы Браславского района произошёл смертельный наезд на пешехода. Как сообщает ГАИ УВД Витебского...
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