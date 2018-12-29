В Браславском районе Volkswagen сбил шедшую по дороге женщину

Новости Беларуси. Вечером 29 декабря в городском посёлке Видзы Браславского района произошёл смертельный наезд на пешехода.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 63-летний мужчина за рулём Volkswagen Passat ехал по улице Ленина. В определённый момент перед автомобилем оказалась шедшая по проезжей части в попутном направлении гражданка. Произошло столкновение.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

50-летняя жительница Браславского района с травмами была доставлена в реанимацию. Через несколько часов после аварии она скончалась.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

По факту происшествия проводится проверка.

На неделе в Пинском районе пешеход попал под колёса Opel.