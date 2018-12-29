|
У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы
Новости Конго. Во время церемонии награждения победительницы конкурса красоты у новой «Мисс Африки» загорелись волосы.
Соревнование проходило в нигерийском городе Калабар. 24-летняя Доркас Касинде представляла Демократическую республику Конго.
Инцидент случился во время радостных объятий. На волосы девушки попал фейерверк, в результате чего произошло
Касинде помогли ведущая церемонии и находившиеся поблизости люди. «Мисс Африку» потушили и мероприятие продолжилось. Доркас не пострадала.
Осенью 2018 года финалистка конкурса красоты Miss Grand International упала в обморок во время своей победы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Конго. Во время церемонии награждения победительницы конкурса красоты у новой «Мисс Африки» загорелись волосы. Соревнование проходило в нигерийском...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)