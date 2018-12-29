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У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы

30.12.2018 12:12 — Разное | СТВ  
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Новости Конго. Во время церемонии награждения победительницы конкурса красоты у новой «Мисс Африки» загорелись волосы.  

Соревнование проходило в нигерийском городе Калабар. 24-летняя Доркас Касинде представляла Демократическую республику Конго.  

У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы
Фото: instagram.com/missafricacalabar  

Инцидент случился во время радостных объятий. На волосы девушки попал фейерверк, в результате чего произошло возгорание. Победительница не сразу заметила происходящее, но потом пришла в ужас.  

У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы
Фото: instagram.com/missafricacalabar  

Касинде помогли ведущая церемонии и находившиеся поблизости люди. «Мисс Африку» потушили и мероприятие продолжилось. Доркас не пострадала.  

У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы
Фото: instagram.com/missafricacalabar  

Осенью 2018 года финалистка конкурса красоты Miss Grand International упала в обморок во время своей победы. 

Впечатлительной леди помогли подняться и вручили корону – здесь подробности.  
 
 
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Новости Конго. Во время церемонии награждения победительницы конкурса красоты у новой «Мисс Африки» загорелись волосы.   Соревнование проходило в нигерийском...
 
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