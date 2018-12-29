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«Я плакал от радости». Нежное письмо солдата дошло до любимой 77 лет спустя
Новости Великобритании. Британка получила письмо своего бывшего возлюбленного 77 лет спустя.
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Жительница Ултшира поняла, что возлюбленный погиб на войне и никогда не ответит на её письмо, в котором она принимала его предложение о браке. Документально смерть мужчины не подтверждена, хотя вероятность того, что он выжил в том столкновении, довольно мала. Британка утверждает, что едва ли её бывший возлюбленный мог выжить, иначе он пришёл бы к ней, ведь он очень её любил.
Женщина решила не оставаться в одиночестве, вышла замуж и родила четверых детей. Когда её муж умер, она вышла замуж ещё раз.
Не так давно морские археологи в 5 километрах под водой обнаружили потерпевший крушение корабль SS Gairsoppa, внутри которого были найдены 700 почти неповреждённых писем. Их подняли со дна и восстановили. После этого начались поиски адресатов и жительница Ултшира, у которой уже семь правнуков, смогла прочитать письмо почти 80 лет спустя.
«Как бы я хотел, чтобы ты была рядом, когда я его открыл. Я плакал от радости. Я ничего не мог с собой поделать. Если бы ты только знала, как я обрадовался, дорогая», – говорится в письме.
Теперь обнаруженные письма являются частью выставки под названием «Голоса из морской бездны», которая проходит в Почтовом музее Лондона.
Осенью 2018 года на аукционе было продано письмо с «Титаника».
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Новости Великобритании. Британка получила письмо своего бывшего возлюбленного 77 лет спустя. Как сообщает Daily Mail, 99-летняя прабабушка получила рукописное письмо...
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