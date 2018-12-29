ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я плакал от радости». Нежное письмо солдата дошло до любимой 77 лет спустя

30.12.2018 11:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Великобритании. Британка получила письмо своего бывшего возлюбленного 77 лет спустя.  

Как сообщает Daily Mail, 99-летняя прабабушка получила рукописное письмо молодого человека, который в 1941 году погиб на войне. Мужчина находился на грузовом корабле, направлявшемся в Великобританию, когда тот был потоплен у побережья Голуэя немецкими подводными лодками.  

«Я плакал от радости». Нежное письмо солдата дошло до любимой 77 лет спустя
Фото: SWNS  

Жительница Ултшира поняла, что возлюбленный погиб на войне и никогда не ответит на её письмо, в котором она принимала его предложение о браке. Документально смерть мужчины не подтверждена, хотя вероятность того, что он выжил в том столкновении, довольно мала. Британка утверждает, что едва ли её бывший возлюбленный мог выжить, иначе он пришёл бы к ней, ведь он очень её любил.  

Женщина решила не оставаться в одиночестве, вышла замуж и родила четверых детей. Когда её муж умер, она вышла замуж ещё раз.  

Не так давно морские археологи в 5 километрах под водой обнаружили потерпевший крушение корабль SS Gairsoppa, внутри которого были найдены 700 почти неповреждённых писем. Их подняли со дна и восстановили. После этого начались поиски адресатов и жительница Ултшира, у которой уже семь правнуков, смогла прочитать письмо почти 80 лет спустя.  

«Как бы я хотел, чтобы ты была рядом, когда я его открыл. Я плакал от радости. Я ничего не мог с собой поделать. Если бы ты только знала, как я обрадовался, дорогая», – говорится в письме.  

«Я плакал от радости». Нежное письмо солдата дошло до любимой 77 лет спустя
Фото: SWNS  

Теперь обнаруженные письма являются частью выставки под названием «Голоса из морской бездны», которая проходит в Почтовом музее Лондона.  

Осенью 2018 года на аукционе было продано письмо с «Титаника».  

Ранее рукопись хранили в качестве семейной реликвии (здесь подробнее).  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Британка получила письмо своего бывшего возлюбленного 77 лет спустя.   Как сообщает Daily Mail, 99-летняя прабабушка получила рукописное письмо...
 
Новости дня
Новости разные
 
Slow Life. Лебедь гуляет по минскому мосту, пока машины стоят в пробке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.12.2018
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика