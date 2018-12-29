Александр Китаров: Салат оливье - уже не для меня

Сегодня в 17.00 минское «Динамо» ждет последний матч в 2018-м году. «Зубры» сыграют с «Локомотивом», который в этом сезоне уже был побежден ими в Ярославле. Новый год стремительно приближается. О том, что значит для него грядущий праздник, в беседе с пресс-службой ХК «Динамо-Минск» поведал нападающий команды Александр Китаров.



Фото: hcdinamo.by

— Новый год ассоциируется с домом и хорошим настроением. Получаем выходные, есть немного времени провести с женой и ребенком. Это праздник для всех людей: детей, взрослых. Подарки, положительные эмоции (улыбается). Кроме того, точка отсчета для определенной перезагрузки. Новый день — новый год.

— Перед матчем с «Локомотивом» есть особые чувства, мысли?

— Не сказал бы. Наоборот, хочется сконцентрироваться на игре. Нужно победить и порадовать болельщиков.

— Как будешь праздновать Новый год?

— Просто буду с семьей два дня. У нас сейчас много матчей, играем часто через день, поэтому не хватает времени уделять родным.

— Раньше отмечал иным образом?

— В детстве тоже все было подчинено спорту, хоккею. Да, порой выпадало больше выходных, если календарь позволял. Но все равно старался держать себя в тонусе. Иначе потом тяжело входить в работу. Думаю, у спортсменов шумные вечеринки — большая редкость.

— Веришь в новогодние приметы, традиции?

— Нет. Если хочешь себя порадовать, сделай сам. Зачем перекладывать это на кого-то другого (улыбается)?

— Самый запоминающийся праздник?

— Возвращались с Кубка Шпенглера и прилетели буквально за полчаса до нового года. Все спешили домой на такси, машинах, чтобы только не встречать в дороге. Такой адреналиновый праздник (смеется). Успел ли? Да, минут за 5 до полуночи зашел домой. Но меня жена встретила в аэропорту, ехали вместе. Это было важнее.

— Самый памятный подарок?

— Сложно выделить. Новый год — новая история. Сам обычно дарю то, что нужно близким людям. Зная их вкусы и предпочтения, с выбором нет особых проблем. Вот с родителями, как уехал из Новополоцка, не получается встречать новый год. Трудно выкроить время на дорогу. Обычно собираемся уже на Рождество или Старый Новый год. Так что сейчас провожу 31-го и 1-го в узком семейном кругу. Дом плюс праздничная елка, концерты для поднятия настроения.



Фото: hcdinamo.by

— Дочка в 5 лет еще верит в Деда Мороза?

— Конечно, все в него верят! (смеется)

— Любимые фильмы, передачи на Новый год?

— Ничего оригинального. На любом канале найдется что-то интересное. «Один дома» постоянно идет или советские фильмы.

— «Ирония судьбы» еще не надоела?

— Не надо ее пересматривать каждый месяц (улыбается). Такие фильмы нужно оставлять для хороших праздников.

— Сколько раз досмотрел «Иронию судьбы» до конца?

— Наверное, один, как и все (смеется).

— Готовишь?

— Жена больше любит покулинарить. К тому же, у нее это лучше получается. Готовим, кстати, то, что хочется. Но есть на столе и некоторые традиционные блюда. Потребность организма раз в год поесть какой-то салат (смеется).

— Оливье спортсменам противопоказан?

— Кому как. Покович, например, следил за мной и отучил от оливье. Любой салат с такой начинкой — уже не для меня. Максимум — ложка-две. Любомир выступал за правильное питание. Никакой тяжелой пищи и лишней нагрузки на организм. Чем проще еда, тем она вкуснее (смеется).

— Чего бы пожелал команде в 2019-м?

— Хорошего выступления. Этого всего от нас ждут.

— А болельщикам?

— Самое главное — здоровье. Желаю счастья, любви, домашнего уюта! И совместных с «Динамо-Минск» побед. Без них нет смысла в том, что мы делаем.