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Мимоза за 13 шагов. Готовим новогодний слоеный салат с рыбой

30.12.2018 13:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Мимоза за 13 шагов. Готовим новогодний слоеный салат с рыбой
shutterstock.com

Мимоза за 13 шагов. Готовим новогодний слоеный салат с рыбойСлоеный салат из рыбных консервов — один из самых важных на новогоднем столе. Его заботливо готовят заранее, за день, оставляют в холодильнике, чтобы салат пропитался майонезом. Антон Магдюк, шеф-повар ресторана «Спасский», поделился с АиФ.ru авторским рецептом салата «Мимоза». Он готовит его с томленым лососем вместо консервированного тунца или горбуши и морковным майонезом. Получается интересно.

Понадобится на 1 порцию

  • 1 картофелина
  • 1 морковь
  • ½ отварного яйца
  • 100 г лосося
  • Измельченные орехи

Для майонеза:

  • 2 желтка
  • 100 мл оливкового масла
  • 10 г горчицы
  • Соль и перец
  • Сок лимона
  • Морковный фреш или пюре

Шаг 1. Сначала готовим домашний майонез: взбиваем желтки, потом медленно льем масло.

Комментарий шефа: Желтки должны быть холодными, из холодильника. А масло я беру рафинированное. Самое дорогое, первого отжима, extra virgin использовать не надо — оно будет горчить. Масло может быть комнатной температуры. Вливать его нужно медленно и не прекращать взбивать, чтобы масло соединилось с желтками и получилась эмульсия.

Мимоза за 13 шагов. Готовим новогодний слоеный салат с рыбой «Мимоза» XXI века. Советский салат в современном прочтении

Шаг 2. Добавляем горчицу, соль, перец и лимонный сок. Все по вкусу.

Шаг 3. Разделить майонез на две части, в одну добавить морковный фреш.

Комментарий шефа: Можно заменить морковный фреш морковным пюре из магазина. Например, морковным детским питанием. Чтобы не пачкать соковыжималку ради пары ложек фреша. К тому же с морковным пюре майонез получится более густым, что тоже ценно.

Шаг 4. Картофель и морковь отварить в мундире. Почистить.

Шаг 5. Отварить яйца.

Комментарий шефа: Яйца отваривать нужно в течение 6 минут после закипания воды. Не больше. После чего сразу заливаем холодной водой. Лучше, если желток чуть-чуть не доварится, будет слегка «мармеладным», плохо, если он сварится слишком сильно.

Шаг 6. Подготавливаем лосось. Берем филе без кожи, солим, перчим, добавляем немного лимонной цедры, 3 горошины душистого перца и половинку лаврового листа. И закрываем это все в вакуумный пакет.

Комментарий шефа: если вакууматора у вас дома нет, то можно взять зип-пакет из канцелярского магазина, такой, с молнией сверху. Положить рыбу туда, как можно тщательнее выпустить воздух и закрыть на молнию.

Рыбу нужно покупать охлажденную. Подойдет любая красная, можно даже горбушу взять.

Мимоза за 13 шагов. Готовим новогодний слоеный салат с рыбой Обновить оливье. Новогодние варианты традиционного советского салата

Шаг 7. Пакет с лососем кладем в воду, нагретую до 60 градусов. Выключаем огонь под кастрюлей с рыбой и оставляем на 15 минут. 

Комментарий шефа: Если нет градусника, то нужно нагреть воду до такого состояния, когда она уже очень горячая для ванны, но рука еще терпит. Еще способ определить нужную температуру: берете листок петрушки, опускаете в воду. Если он за 3 секунды становится ярко-зеленым — вода нагрелась. Если нужно больше времени — еще рано.

Шаг 8. После 15 минут переложили пакет в холодную воду, чтобы убрать температуру и остановить приготовление.

Шаг 9. Картофель и белок яйца натереть на мелкой терке. Заправить белым майонезом.

Шаг 10. Морковь натереть на мелкой терке, раскрошить к нему половину лосося, заправить морковным майонезом.

Шаг 11. В кулинарное кольцо (или в форму для салата) выложить сначала белую массу с картофелем и яйцом, потом оранжевую массу с морковью и рыбой.

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Шаг 12. На два слоя положить слайсы лосося, посыпать измельченным желтком и орехами, натертыми на терке. 

Комментарий шефа: Орехи можно взять любые, какие нравятся. У меня — фисташки, но можно использовать грецкие, лесные, миндаль. Что есть дома.

Шаг 13. Оставить салат на пару часов в холодильнике. При подаче украсить зеленью. Можно положить сверху немного красной икры.

Комментарий шефа: пара часов в холодильнике поможет салату стать более плотным, не терять форму при подаче. Если нужно, чтобы он постоял дольше — не проблема, он не осечется и не потеряет вид и после суток в холодильнике, так что его можно делать заранее.

 
 
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Для оригинальной мимозы мы взяли кусочек лосося и улучшили майонез с помощью моркови.
 
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