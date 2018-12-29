

Кадр из виеоролика

Что еще известно:

Ролик был опубликовал 29 декабря. За сутки он собрал более 730 тысяч просмотров. Послушать песню можно здесь.В комментариях под видео на YouTube песню уже назвали новым гимном России. Один из пользователей заявил, что композиция — саундтрек его жизни. Некоторые нашли сходство песни и новогоднего обращения к жителям страны президента России. Другие написали, что хотели бы послушать эту песню вместо поздравлений Путина.