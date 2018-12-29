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Слепаков записал "новый гимн России" (18+)

30.12.2018 13:19 — Разное | UDF  
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Кадр из виеоролика
Комик и музыкант Семен Слепаков выпустил на своем YouTube-канале новогоднюю песню «Тяжелый год». В ней говорится о том, каким сложным был уходящий год для россиян, но следующий год должен стать счастливым — жители страны купят машины и поедут отдыхать на Мальдивы

Ролик был опубликовал 29 декабря. За сутки он собрал более 730 тысяч просмотров. Послушать песню можно здесь.

Осторожно! В песне используется ненормативная лексика:



Что еще известно:

В комментариях под видео на YouTube песню уже назвали новым гимном России. Один из пользователей заявил, что композиция — саундтрек его жизни. Некоторые нашли сходство песни и новогоднего обращения к жителям страны президента России Владимира Путина. Другие написали, что хотели бы послушать эту песню вместо поздравлений Путина.

 
 
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Комик и музыкант Семен Слепаков выпустил на своем YouTube-канале новогоднюю песню "Тяжелый год".
 
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