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Слепаков записал "новый гимн России" (18+)
Кадр из виеоролика
Ролик был опубликовал 29 декабря. За сутки он собрал более 730 тысяч просмотров. Послушать песню можно здесь.
Осторожно! В песне используется ненормативная лексика:
Что еще известно:
В комментариях под видео на YouTube песню уже назвали новым гимном России. Один из пользователей заявил, что композиция — саундтрек его жизни. Некоторые нашли сходство песни и новогоднего обращения к жителям страны президента России Владимира Путина. Другие написали, что хотели бы послушать эту песню вместо поздравлений Путина.
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Комик и музыкант Семен Слепаков выпустил на своем YouTube-канале новогоднюю песню "Тяжелый год".
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