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В Сети появилась информация об отце ребенка Виктории Лопыревой

30.12.2018 12:53 — Разное | UDF  
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Виктория Лопырева // Фото: Instagram
В начале декабря 35-летняя Лопырева призналась общественности: в скором времени она станет мамой. Правда, модель не стала называть имени отца ее будущего малыша. Теперь публика гадает, от кого же беременна признанная красавица.

Дорогостоящие наряды, частные самолеты, фешенебельные курорты, ужины в лучших ресторанах — Виктория Лопырева часто демонстрирует в своем микроблоге атрибутику красивой и беспечной жизни. Именно поэтому с давних пор бытует мнение, что модель встречается с обеспеченными людьми, которые не жалеют на Викторию средств. А более двух недель назад Лопырева призналась общественности, что ждет ребенка. Правда, она предпочла не называть имени отца будущего малыша.

«Он непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца. Я за свою жизнь дала много интервью и часто отвечала на вопрос о том, каким должен быть настоящий мужчина. Говорила, что сильным духом, умным и великодушным. Такого и встретила», — делилась будущая мама. При этом Виктория сразу опровергла слухи о том, что папой ее ребенка является Николай Басков, за которого Лопырева еще недавно хотела выйти замуж. Широкую публику не устроили скупые объяснения Виктории. Многие стали предполагать, от кого родит модель.

«Отцом нынешнего ребенка Виктории называют Самвела Карапетяна, — поделился в социальных сетях пользователь под ником AmoryFitzgerald. — Он владеет торговыми центрами и гостиницами. В ноябре 2017 года был назначен президентом футбольного клуба «Арарат-Москва».

В Сети появилась информация об отце ребенка Виктории Лопыревой

Когда-то Лопырева и Басков хотели пожениться // Фото: Instagram

Кто-то из пользователей Сети предположил, что эта информация вполне может сойти за правду, ведь Виктория якобы близко дружит с дочерью бизнесмена Этери и является постоянной клиенткой ее салона красоты.

К слову, о Лопыревой, которая не распространяется о личной жизни, ходит много слухов. Есть мнение, что ребенок, которого сейчас модель носит под сердцем вовсе не первый. Якобы лет восемь назад Виктория родила сына от владельца холдинга «Русский стандарт», спонсора конкурса «Мисс Россия» Рустама Тарико.

«Смешно читать, «первенец»! — заявила некая Lady_v_plede. — У нее ребенок от Рустама Тарико, а воспитывает мальчика то ли мать Вики, то ли их родственники в Ростове. Погуглите ее фото семи-восьмилетней давности! Они очень красноречивы. Там не то что живот, а пупок «беременный». Да и такой набор веса резкий тоже вызывает подозрения».

Несколько лет назад Виктория Лопырева, которая в 2003 году стала обладательницей звания «Мисс Россия», и вправду была несколько полнее, чем сейчас. Правда, тогда она уверяла, что располнела из-за стресса и неправильного питания.

 
 
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В начале декабря 35-летняя Лопырева призналась общественности.
 
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