В Сети появилась информация об отце ребенка Виктории Лопыревой



Виктория Лопырева // Фото: Instagram

Когда-то Лопырева и Басков хотели пожениться // Фото: Instagram

Дорогостоящие наряды, частные самолеты, фешенебельные курорты, ужины в лучших ресторанах —часто демонстрирует в своем микроблоге атрибутику красивой и беспечной жизни. Именно поэтому с давних пор бытует мнение, что модель встречается с обеспеченными людьми, которые не жалеют на Викторию средств. А более двух недель назад Лопырева призналась общественности, что ждет ребенка. Правда, она предпочла не называть имени отца будущего малыша.— делилась будущая мама. При этом Виктория сразу опровергла слухи о том, что папой ее ребенка является Николай Басков, за которого Лопырева еще недавно хотела выйти замуж. Широкую публику не устроили скупые объяснения Виктории. Многие стали предполагать, от кого родит модель.поделился в социальных сетях пользователь под ником AmoryFitzgerald.Кто-то из пользователей Сети предположил, что эта информация вполне может сойти за правду, ведь Виктория якобы близко дружит с дочерью бизнесмена Этери и является постоянной клиенткой ее салона красоты.К слову, о Лопыревой, которая не распространяется о личной жизни, ходит много слухов. Есть мнение, что ребенок, которого сейчас модель носит под сердцем вовсе не первый. Якобы лет восемь назад Виктория родила сына от владельца холдинга «Русский стандарт», спонсора конкурса «Мисс Россия» Рустама Тарико.заявила некая Lady_v_plede. —Несколько лет назад Виктория Лопырева, которая в 2003 году стала обладательницей звания «Мисс Россия», и вправду была несколько полнее, чем сейчас. Правда, тогда она уверяла, что располнела из-за стресса и неправильного питания.