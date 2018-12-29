|
Путин в новогоднем поздравлении Лукашенко констатирует плодотворное развитие сотрудничества между РФ и Беларусью
Президент РФ Владимир Путин отметил, что углубление стратегического партнерства между Россией и Беларусью отвечает интересам народов двух стран.
Как сообщает пресс-служба Кремля, В.Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с наступающим Новым годом и Рождеством.
"Глава Российского государства отметил, что опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается в политической, экономической, гуманитарной и других областях, продолжается работа по укреплению Союзного государства, тесная координация усилий в рамках ЕврАзЭС, СНГ и ОДКБ", - говорится в сообщении.
В.Путин также выразил убежденность в том, что "дальнейшее упрочение отношений стратегического партнерства между Россией и Беларусью в полной мере отвечает интересам братских народов двух стран".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путин в новогоднем поздравлении Лукашенко констатирует плодотворное развитие сотрудничества между РФ и Беларусью
Президент РФ Владимир Путин отметил, что углубление стратегического партнерства между Россией и Беларусью отвечает интересам народов двух стран. Как сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)