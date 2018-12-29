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Путин в новогоднем поздравлении Лукашенко констатирует плодотворное развитие сотрудничества между РФ и Беларусью

30.12.2018 12:27 — Разное | Интерфакс  
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Президент РФ Владимир Путин отметил, что углубление стратегического партнерства между Россией и Беларусью отвечает интересам народов двух стран.

Как сообщает пресс-служба Кремля, В.Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с наступающим Новым годом и Рождеством.

"Глава Российского государства отметил, что опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается в политической, экономической, гуманитарной и других областях, продолжается работа по укреплению Союзного государства, тесная координация усилий в рамках ЕврАзЭС, СНГ и ОДКБ", - говорится в сообщении.

В.Путин также выразил убежденность в том, что "дальнейшее упрочение отношений стратегического партнерства между Россией и Беларусью в полной мере отвечает интересам братских народов двух стран".

 
 
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Президент РФ Владимир Путин отметил, что углубление стратегического партнерства между Россией и Беларусью отвечает интересам народов двух стран. Как сообщает...
 
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