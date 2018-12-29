"Новогоднее перемирие" в Донбассе не соблюдается, констатируют стороны конфликта

В первые сутки "новогоднего перемирия" Вооруженные силы Украины нарушили его четыре раза, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило - четыре раза", - сказал он.

По его словам ВСУ применяли минометы, зенитные установки, гранатомёты крупнокалиберное стрелковое оружие.

"В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Жабичево, Ленинское", - сказал представитель СЦКК.

Он отметил, что жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

По его словам, перемирие было сорвано ВСУ спустя 11:39 минут после его начала.

В то же время в пресс-центре штаба проводимой Киевом силовой операции в Донбассе обвинили силы непризнанных республик в шести нарушениях режима прекращения огня, при этом ни один украинский военнослужащий не пострадал.

"Случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано", - говорится в сообщении на официальной странице штаба в соцсети "Фейсбук".

В штабе утверждают, что позиции украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Железное на Горловском направлении, вблизи поселков Новомихайловка, Опытное на Донецком направлении и в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.