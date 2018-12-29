Социальные стандарты Беларуси: табачных киосков должно быть в 2,5 раза больше, чем аптек

Активист Антон Мотолько в своем telegram проанализировал социальные стандарты Беларуси – выводы у него не утешительные. Ежегодно правительство устанавливает нормы, по которым мы с вами живем, например, что в беларуской школе должно быть не менее одного компьютера на аж тридцать школьников. Антон сравнил устрановленное количество аптек и табачных киосков.



Итак, аптеки VS киоск «Табакерка» в Беларуси



Антон в посте приводит слова начальника отдела архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома Игоря Кадушко. «Я получаю примерно по две жалобы в день от жителей на «Табакерки». Их смысл сводится к тому, что мы наполняем город табаком, хотя в стране проводят политику здорового образа жизни. Но поймите, это не наша идея, договор заключался на правительственном уровне, и мы обязаны его исполнять.

Насколько мне известно, по условиям договора в городах должно быть установлено по одному ларьку на три тысячи жителей».

А затем активист рассказывает, что пишут на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси про необходимое количество аптек в городе : «Норматив обеспеченности аптеками всех форм собственности определяется минимальным количеством аптек, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств и изделий медицинского назначения в расчете на количество обслуживаемого населения – 1 аптека на 8 тысяч жителей».



Получается, в стране табачные киоски нужнее, чем лавки с лекарственными средствами?



P.S. Витбляне действительно мощно критикуют открытие повсеместное открытие киосков с табаком. Их остаивают, как могут. Например, Татьяна Новикова, директор филиала «Витебск-табак СЗАО «Энерго-Оил» – предприятия, которое изготавливает «Табакерки» и организовывает их работу в области – сказала , что табачные киоски «делают город красивее» и создают «дополнительные удобства для людей».