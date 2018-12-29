Оказываем услуги по ремонту часов, обуви и мебели без государственной регистрации в качестве ИП

Памятка: «Оказываем услуги по ремонту часов, обуви и мебели без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя»



Основные нормативно-правовые документы регулирующие порядок осуществления деятельности:

Указ Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» (далее – Указ № 337);

глава 35 Налогового кодекса Республики Беларусь;

Решение Гродненского областного Совета депутатов от 14.05.2018 № 20 «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» (при осуществлении деятельности на территории Гродненской области).

1 ШАГ

определяемся с видом деятельности:

1 вариант 2 вариант ремонт часов, обуви ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика Cтавка единого налога за месяц Cтавка единого налога за месяц г. Гродно – 51 руб. г. Лида – 44 руб. г. Волковыск, Новогрудок, Слоним, Сморгонь – 36 руб. иные населенные пункты области – 23 руб. г. Гродно – 64 руб. г. Лида – 57 руб. г. Волковыск, Новогрудок, Слоним, Сморгонь – 51 руб. иные населенные пункты области – 23 руб.

2 ШАГ

до начала осуществления деятельности необходимо подать в налоговый орган по месту жительства письменное уведомление - указав в нем:

вид деятельности

период и место осуществления деятельности

3 ШАГ

до начала осуществления деятельности произвести уплату единого налога.

Сумма единого налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и предъявляется налоговым органом на основании поданного письменного уведомления.

Примечание:

в документе об уплате единого налога плательщику необходимо указать:

вид деятельности

период осуществления деятельности

место осуществления деятельности

Документ об уплате налога хранится в месте осуществления деятельности и предъявляется по требованию налоговых органов.

Что нужно знать

деятельность должна осуществляться самостоятельно без привлечения других лиц

порядок приема наличных денежных средств и ведения учета не установлен

уплата единого налога производится ежемесячно и только за те месяцы, в которых деятельность осуществляется

Ставка единого налога снижается на:

Процент снижения Категория плательщиков Основание для применения льготы 20 процентов для плательщиков, достигших общеустановленного пенсионного возраста документ, удостоверяющий личность, в котором указан возраст 20 процентов для плательщиков-инвалидов удостоверение инвалида или пенсионного удостоверение, содержащего данные о назначении его владельцу соответствующей группы инвалидности и сроке, на который она установлена 20 процентов для плательщиков-родителей (усыновителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет документ, удостоверяющий личность, и удостоверение многодетной семьи 20 процентов для плательщиков – родителей (усыновителей), воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет документ, удостоверяющий личность, и удостоверение ребенка-инвалида. 45 процентов для плательщиков имеющих права на снижение одновременно по нескольким основаниям, указанным выше 100 процентов для плательщиков – родителей (усыновителей), являющихся инвалидами I и II группы и воспитывающих несовершеннолетних детей и (или) детей, получающих образование в дневной форме получения образования, при условии, что супруг (супруга) плательщика также является инвалидом I или II группы удостоверение инвалида или пенсионное удостоверение, содержащие данные о назначении их владельцам соответствующей группы инвалидности, копия свидетельства о рождении ребенка и (или) справки (ее копии) о том, что ребенок является обучающимся и получает образование в дневной форме получения образования.

Следует знать

При выявлении налоговыми органами факта осуществления деятельности без уплаты единого налога возникает обязанность уплатить единый налог по действующей ставке. При повторном нарушении правонарушитель обязан произвести уплату единого налога, исчисленного налоговым органом с применением коэффициента 5 или, другими словами, ставка единого налога будет умножена на 5.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненской области