Снег с дождем, гололедицу и сильный ветер прогнозируют 1 января

На первый день 2019 года синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Отмечается , что 1 января в Беларуси ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

По информации Белгидрометцентра, кроме сильного ветра, на территории страны ожидается мокрый снег с дождем, слабый туман, гололед.

Причем мокрый снег и метель будут преимущественно во всех регионах Беларуси. На дорогах – гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная – днем -2..+5°С.