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Снег с дождем, гололедицу и сильный ветер прогнозируют 1 января

30.12.2018 14:55 — Разное | БДГ  
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На первый день 2019 года синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Отмечается, что 1 января в Беларуси ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

По информации Белгидрометцентра, кроме сильного ветра, на территории страны ожидается мокрый снег с дождем, слабый туман, гололед.

Причем мокрый снег и метель будут преимущественно во всех регионах Беларуси. На дорогах – гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная – днем -2..+5°С.

 
 
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На первый день 2019 года синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Отмечается, что 1 января в Беларуси ветер усилится до 15-18 метров в секунду.
 
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