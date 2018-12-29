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Карбалевич: И чего Лукашенко ездил, может что-то хотел сказать?
Фото с официального сайта президента России
Ответ очевиден. Новая встреча понадобилось потому, что прошедшая не принесла плодов. Тогда после переговоров 25 декабря официальное сообщалось, что договорились создать рабочую группу. Но что она будет обсуждать, если не договорились о повестке дня, о том, какие вопросы выносятся на обсуждение?
Два подхода
Обращает на себя внимание, что стороны по разному формулируют задачу этой рабочей группы. Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что упомянутая группа создается "для подготовки предложений по интеграции и решению спорных вопросов". То есть, на первом месте именно тема строительства Союзного государства.
Белорусские чиновники уклоняются от точного формулирования того, что же они собираются обсуждать.
Эта разница была замечена и сейчас. Владимир Путин в приветственном слове в начале встречи отметил главный вопрос повестки дня переговоров:
«Поработаем в направлении развития наших планов в строительстве Союзного государства».
Реплики Александра Лукашенко по поводу темы переговоров были более расплывчаты.
На что рассчитывал Лукашенко
Думаю, Лукашенко снова приехал в Москву, чтобы убедить Путина изменить повестку дня переговоров, отказаться от позиции, что российские субсидии Беларуси сохранятся только при согласии Минска на дальнейшую интеграцию с Россией на основе договора о создании Союзного государства от 1999 года.
Теперь Лукашенко приехал один - в отличие от переговоров 25 декабря на этот раз никакой делегации не было, разговор был один на один. Это была еще одна отчаянная попытка договориться "по понятиям". 19 лет это удавалось.
Возможно, расчет был на то, что ультиматум Минску (деньги только в обмен на объединение) выставляли глава правительства Дмитрий Медведев, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов. Сам Путин так четко и категорично на публике вопрос не ставил. Поэтому была надежда, что президент России сможет все отмотать назад, не потеряв лица.
Попытка России уменьшить субсидии - не первая
Следует заметить, что не первый раз путинская Россия планировала резко сократить субсидии белорусской экономике. Такая попытка была в 2006 году. Она вылилась в белорусско-российскую нефтегазовую войну на границе 2006-2007 годов, перекрытием нефтепровода и другие меры.
Вторая попытка была в 2010 году, ей сопутствовала информационная война, сериал «Крестный Отец».
Обе кампании закончились компромиссом, более выгодным Беларуси. Москва отказывалась от радикальных намерений. Вполне логично, что Лукашенко, на основании предыдущего опыта, рассчитывает каким-то образом снова убедить Путина, чтобы тот сохранил схему "дешевые газ и нефть в обмен на поцелуи".
После трех с половиной часов переговоров, о результатах ничего не сообщается. Скорее всего, стороны "остались при своих интересах". То есть не договорились.
Что дальше
В ситуации острого конфликта Лукашенко, обычно переносит спор в публичную плоскость, начинает ругаться, скандалить, стучать кулаком по столу, апеллировать к "братскому" российскому народу. Может, станет пугать Москву выходом из Евразийского экономического союза.
Поэтому будем внимательно слушать. Думаю, скоро услышим много интересного о зловещей и коварной сущности кремлевских.
Но что точно можно сказать, стучать дверями и сжигать мосты, на самом деле выходить из интеграционных объединений Лукашенко не станет. Ведь нефтяной грант - это только одно из направлений российских субсидий. А еще же остались льготная цена на газ, льготные условия экспорта белорусской продукции на российский рынок, российские кредиты. Поэтому есть риск лишиться и всего этого.
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