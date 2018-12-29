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Минсвязи выпускает почтовую марку «100 лет БССР»

30.12.2018 13:50 — Разное | Интерфакс  
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Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 2 января 2019 года выпускает в обращение почтовую марку «100 лет БССР», сообщает официальный сайт ведомства.

«Дизайн марки, спецштемпеля и конверта «Первый день» Елены Медведь. Тираж марки 60 тыс.», - отмечается в сообщении.

«В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи № 1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день»», - проинформировали в министерстве.

Минсвязи выпускает почтовую марку «100 лет БССР»

Там напомнили, что 1 января исполняется 100 лет с момента провозглашения Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР).

В этот день в 1919 году в Смоленске был обнародован Манифест Временного рабоче-крестьянского советского правительства Белоруссии. В нем говорилось об установлении советской власти, отмене постановлений оккупационных властей, признании вне закона Рады БНР, введении 8-часового рабочего дня. Объявлялись достоянием трудового народа все земли помещиков и крупных землевладельцев, монастырей, церквей и костелов, железные дороги, средства связи, фабрики, заводы, банки и др.

5 января первое правительство БССР переехало в Минск, который и стал столицей нового государства.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 2 января 2019 года выпускает в обращение почтовую марку «100 лет БССР», сообщает официальный сайт ведомства....
 
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