Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото





Два десятка воспитанников клуба спортивного ориентирования «Случь» Слуцкого центра туризма приняли участие в пробеге по центральной улице города.

Молодые случчане в шапочках Санты пробежали по улице Ленина около 2,5 км: от средней школы №5 до Молодёжного центра и обратно до центрального входа в парк.

— Каждый год стараемся подарить случчанам немного позитива и показать, что даже в новогодние праздники есть место для здорового образа жизни, — рассказывает педагог дополнительного образования ГУ «Слуцкий центр туризма» Дмитрий Кравченко.

К слову, 2018 год принёс слуцкому клубу спортивного ориентирования победы на соревнованиях самого разного уровня.















































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