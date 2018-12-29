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Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото
30.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Два десятка воспитанников клуба спортивного ориентирования «Случь» Слуцкого центра туризма приняли участие в пробеге по центральной улице города.
Молодые случчане в шапочках Санты пробежали по улице Ленина около 2,5 км: от средней школы №5 до Молодёжного центра и обратно до центрального входа в парк.
— Каждый год стараемся подарить случчанам немного позитива и показать, что даже в новогодние праздники есть место для здорового образа жизни, — рассказывает педагог дополнительного образования ГУ «Слуцкий центр туризма» Дмитрий Кравченко.
К слову, 2018 год
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Два десятка воспитанников клуба спортивного ориентирования «Случь» Слуцкого центра туризма приняли участие в пробеге по центральной улице города.
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