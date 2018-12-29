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Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото

30.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото

Два десятка воспитанников клуба спортивного ориентирования «Случь» Слуцкого центра туризма приняли участие в пробеге по центральной улице города.

Молодые случчане в шапочках Санты пробежали по улице Ленина около 2,5 км: от средней школы №5 до Молодёжного центра и обратно до центрального входа в парк. 

— Каждый год стараемся подарить случчанам немного позитива и показать, что даже в новогодние праздники есть место для здорового образа жизни, — рассказывает педагог дополнительного образования ГУ «Слуцкий центр туризма» Дмитрий Кравченко.

К слову, 2018 год принёс слуцкому клубу спортивного ориентирования победы на соревнованиях самого разного уровня. 

Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото

Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото

Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото

Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото

Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото

Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото

Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото

Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото

Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото

Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото

Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Два десятка воспитанников клуба спортивного ориентирования «Случь» Слуцкого центра туризма приняли участие в пробеге по центральной улице города.
 
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