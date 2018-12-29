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Брэд Питт провёл Рождество вместе с четырьмя детьми. Старшие не пришли
Новости США. Брэд Питт отметил Рождество вместе с четырьмя своими детьми. Ещё двое решили не приходить.
Как
25 декабря Питт обменялся скромными подарками с детьми, которые после празднования остались у него ночевать. Вместе с семьёй находился и наблюдатель. Его присутствие является частью нового соглашения об опеке, которое было достигнуто между Брэдом и Анджелиной Джоли в начале декабря.
Бывшие супруги пришли к соглашению самостоятельно. Питт предложил оставить наблюдателя и не доводить до судебного разбирательства, чтобы не тревожить детей.
Бракоразводный процесс, начавшийся в 2016 году, пока не завершён. В 2017 году Брэд Питт рассказал, что существует ещё много проблем.
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Новости США. Брэд Питт отметил Рождество вместе с четырьмя своими детьми. Ещё двое решили не приходить.
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