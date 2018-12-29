ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брэд Питт провёл Рождество вместе с четырьмя детьми. Старшие не пришли

30.12.2018 15:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости США. Брэд Питт отметил Рождество вместе с четырьмя своими детьми. Ещё двое решили не приходить.  

Как сообщает Daily Mail, несмотря на отказ старших сыновей 15-летнего Пакса и 17-летнего Мэддокса, Брэд был счастлив провести праздник вместе с 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и десятилетними близнецами Нокс и Вивьен.  

Брэд Питт провёл Рождество вместе с четырьмя детьми. Старшие не пришли
Фото: Frazer Harrison/Getty Images  

25 декабря Питт обменялся скромными подарками с детьми, которые после празднования остались у него ночевать. Вместе с семьёй находился и наблюдатель. Его присутствие является частью нового соглашения об опеке, которое было достигнуто между Брэдом и Анджелиной Джоли в начале декабря.  

«Сплошной хаос, но это очень весело!»: Брэд Питт рассказал о своей семейной жизни  

Брэд Питт провёл Рождество вместе с четырьмя детьми. Старшие не пришли
Фото: Getty Images  

Бывшие супруги пришли к соглашению самостоятельно. Питт предложил оставить наблюдателя и не доводить до судебного разбирательства, чтобы не тревожить детей.  

Бракоразводный процесс, начавшийся в 2016 году, пока не завершён. В 2017 году Брэд Питт рассказал, что существует ещё много проблем. 

«Я обязан стать лучшим для своих детей. Я должен показать им другой пример» (подробнее здесь).  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Брэд Питт отметил Рождество вместе с четырьмя своими детьми. Ещё двое решили не приходить.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Двадцать «Санта Клаусов» пробежали по главной улице Слуцка. Фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика