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Вьетнамская свинка по кличке Ляля стала символом Нового года в Гродненском зоопарке

30.12.2018 15:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Символ наступающего Нового года по традиции выбрали в Гродненском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из десятка хрюкающих претендентов представлять 2019 выпала честь вьетнамской вислобрюхой свинке по кличке Ляля.

Вьетнамская свинка по кличке Ляля стала символом Нового года в Гродненском зоопарке

Вьетнамская свинка по кличке Ляля стала символом Нового года в Гродненском зоопарке

Вьетнамская свинка по кличке Ляля стала символом Нового года в Гродненском зоопарке

Работников зоопарка Ляля покорила своим дружелюбным характером. Она смышленая и даже умеет по команде давать лапу – в ее случае – копыто. В качестве лакомства предпочитает белый хлеб и очень любит, когда ее гладят.

К бою курантов Ляля отметит полгода с момента рождения и получит любимое блюдо – свежую рыбу. А пока она вызывает искренний восторг у жителей Гродно и туристов – на уличной экспозиции ей холодно, поэтому гостей принимает в своем теплом вольере.

Вьетнамская свинка по кличке Ляля стала символом Нового года в Гродненском зоопарке

Анна Краснова, турист (Россия):
Наступает 2019 год, год Свиньи. Мы приехали в Беларусь к бабушке, отмечать Новый год будем тут.

Если погладить свинку, то будет хороший год.

Звездный час для Ляли уже наступил – она главный участник всех новогодних представлений в зоопарке. А сразу после праздников свинку выдадут замуж – в соседнем вольере подрастает жених.

Вьетнамская свинка по кличке Ляля стала символом Нового года в Гродненском зоопарке

Вьетнамская свинка по кличке Ляля стала символом Нового года в Гродненском зоопарке
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Символ наступающего Нового года по традиции выбрали в Гродненском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из десятка хрюкающих...
 
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