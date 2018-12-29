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В Шотландии туристический автобус попал в серьёзную аварию
Новости Великобритании. Серьезное ДТП с участием туристического автобуса в Шотландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, 23 получили травмы. Многие доставлены в больницы.
Авария произошла на автостраде недалеко от города Лодер. Что стало причиной аварии, не сообщается.
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Новости Великобритании. Серьезное ДТП с участием туристического автобуса в Шотландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, 23 получили...
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