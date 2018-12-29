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Четыре человека погибли при крушении частного вертолёта в Улан-Удэ
Новости России. Четыре человека погибли в результате крушения частного вертолета в Улан-Удэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушная машина разбилась при взлете.
Вертолет рухнул на территорию базы отдыха и загорелся. Пожар ликвидирован.
Одна из вероятных причин катастрофы – неблагоприятные погодные условия. На месте работают следственная группа и Бурятская транспортная прокуратура. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Новости России. Четыре человека погибли в результате крушения частного вертолета в Улан-Удэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушная машина...
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