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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 1 января
Новости Беларуси. На первый день 2019 года белорусские синоптики объявили штормовое предупреждение.
Как
Ночью во вторник на большей части Беларуси ожидается кратковременный снег, утром и днём – осадки в виде снега и мокрого снега, по западной половине страны возможен снег с дождём.
Местами по стране будет слабый гололёд, на дорогах гололедица. Днём по востоку прогнозируется метель. Температура воздуха в Беларуси будет колебаться от -5… 0°C ночью до -2… +5°C днём.
МЧС Беларуси также
На улице следует проявлять повышенную осторожность, поскольку есть риск падения веток, разрыва линий электропередач и иных потенциальных угроз.
На днях в Минске открылась новая метеорологическая станция.
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Новости Беларуси. На первый день 2019 года белорусские синоптики объявили штормовое предупреждение. Как сообщает Белгидромет, днём 1 января в республике будет...
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