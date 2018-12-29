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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 1 января

30.12.2018 14:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На первый день 2019 года белорусские синоптики объявили штормовое предупреждение.  

Как сообщает Белгидромет, днём 1 января в республике будет усиление ветра порывами до 15-18 м/с.  

Ночью во вторник на большей части Беларуси ожидается кратковременный снег, утром и днём – осадки в виде снега и мокрого снега, по западной половине страны возможен снег с дождём.  

Местами по стране будет слабый гололёд, на дорогах гололедица. Днём по востоку прогнозируется метель. Температура воздуха в Беларуси будет колебаться от -5… 0°C ночью до -2… +5°C днём.  

МЧС Беларуси также предупреждает об оранжевом уровне опасности. Спасатели рекомендуют убрать вещи со двора и балкона в дом. Машину нужно поставить в гараж, а если его нет, то припарковаться так, чтобы на авто не упало дерево.  

На улице следует проявлять повышенную осторожность, поскольку есть риск падения веток, разрыва линий электропередач и иных потенциальных угроз.  

На днях в Минске открылась новая метеорологическая станция.  

Теперь стал возможен прогноз на трое суток – подробности здесь.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На первый день 2019 года белорусские синоптики объявили штормовое предупреждение.   Как сообщает Белгидромет, днём 1 января в республике будет...
 
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