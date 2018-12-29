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Домрачева и Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии

30.12.2018 14:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Домрачева и Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии

Домрачева и Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии

Своей бронзе легендарные биатлонисты обязаны Бенедикту Доллю. На финише немец подождал отставшего Бьорндалена, и финальную черту спортсмены пересекли вместе. Этот поступок обеспечил звездной паре третью ступень пьедестала.

Во время награждения Дарья и Уле-Эйнар отдали одну из своих медалей Доллю.

Домрачева и Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии

Домрачева и Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии

Домрачева и Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии
 
 
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален финишировали третьими в пасьюте Рождественской гонки в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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