Как будет работать общественный транспорт в Минске в новогоднюю ночь?

Новости Беларуси. Столичные транспортники обещают доставить на праздник каждого пассажира. В новогоднюю ночь в Минске увеличат количество автобусов и троллейбусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На самых популярных маршрутах общественный транспорт будет курсировать до 5 утра. А последний поезд метро отправится с конечных станций в 4 часа 2 минуты. Станции «Немига», «Фрунзенская» и «Октябрьская» закроются в 4.15 утра. А уже в 5.30 подземка возобновит работу.



