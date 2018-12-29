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Учёные нашли специю, которая повышает выносливость организма
Новости США. В ходе недавних исследований учёные заметили, что куркума положительно влияет на здоровье сердца.
Как
В ряде иных исследований учёные установили, что
Тем не менее эксперименты продолжились и в нынешнем исследовании мышей кормили куркумой, чтобы узнать, какой эффект она оказывает на сердце. Грызунов прооперировали так, чтобы левый желудочек их сердец мог пропускать через себя только около половины нормы крови.
Исследователи объяснили свои действия тем, что у людей, страдающих распространёнными формами сердечной недостаточности, примерно такие же проблемы с сердцем. Пока человек находится в состоянии покоя, он не чувствует дискомфорт, но при нагрузках его сердце начинает уставать слишком быстро. Учёные уточнили, что всё может усугубляться воспалениями.
Поскольку уже было известно, что куркума помогает справляться с воспалениями, было решено при помощи специальной помпы вводить мышам куркумин и наблюдать за изменением выносливости подопытных на протяжении восьми недель.
В ходе опытов экспериментальная группа стала преодолевать на беговой дорожке в полтора раза большее расстояние и бежала на 20-30% быстрее контрольной группы, которой вводилось плацебо.
Исследователи пояснили, что молекулы куркумина повышали активность гена Nrf2, который борется с воспалениями и оксидантами, а также двух других связанных с ними участков ДНК – HO-1 и SOD2. Попутно учёные проверяли и здоровых мышей, которых кормили куркумой. Они тоже стали выносливее.
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Новости США. В ходе недавних исследований учёные заметили, что куркума положительно влияет на здоровье сердца. Как сообщает Journal of Applied Physiology, около года назад...
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