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Учёные нашли специю, которая повышает выносливость организма

30.12.2018 14:03 — Разное | СТВ  
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Новости США. В ходе недавних исследований учёные заметили, что куркума положительно влияет на здоровье сердца.  

Как сообщает Journal of Applied Physiology, около года назад американские биологи выяснили, что куркуму можно использовать для доставки средств химиотерапии в раковые клетки.  

В ряде иных исследований учёные установили, что специи на основе куркумы помогают организму лучше справляться с воспалениями, препятствуют развитию слепоты и слабоумия. Существует и противоположное мнение. Часть учёных утверждает, что в куркуме нет ничего особенного. Её основной компонент, куркумин, плохо растворяется в воде и плохо всасывается в кровоток.  

Тем не менее эксперименты продолжились и в нынешнем исследовании мышей кормили куркумой, чтобы узнать, какой эффект она оказывает на сердце. Грызунов прооперировали так, чтобы левый желудочек их сердец мог пропускать через себя только около половины нормы крови.  

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Исследователи объяснили свои действия тем, что у людей, страдающих распространёнными формами сердечной недостаточности, примерно такие же проблемы с сердцем. Пока человек находится в состоянии покоя, он не чувствует дискомфорт, но при нагрузках его сердце начинает уставать слишком быстро. Учёные уточнили, что всё может усугубляться воспалениями.  

Поскольку уже было известно, что куркума помогает справляться с воспалениями, было решено при помощи специальной помпы вводить мышам куркумин и наблюдать за изменением выносливости подопытных на протяжении восьми недель.  

В ходе опытов экспериментальная группа стала преодолевать на беговой дорожке в полтора раза большее расстояние и бежала на 20-30% быстрее контрольной группы, которой вводилось плацебо.  

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Исследователи пояснили, что молекулы куркумина повышали активность гена Nrf2, который борется с воспалениями и оксидантами, а также двух других связанных с ними участков ДНК – HO-1 и SOD2. Попутно учёные проверяли и здоровых мышей, которых кормили куркумой. Они тоже стали выносливее.  
 
 
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Новости США. В ходе недавних исследований учёные заметили, что куркума положительно влияет на здоровье сердца.   Как сообщает Journal of Applied Physiology, около года назад...
 
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