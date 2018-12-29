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Фотофакт. «Только вперед, только вместе». Мэр Жодино из СИЗО поздравил земляков с Новым годом и Рождеством

30.12.2018 15:00 — Разное | Партизан  
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Открытка от председателя Жодинского исполкома пришла из следственного изолятора на улице Володарского в Минске.



Председатель Жодинского исполкома Юрий Шарый, задержанный в октябре, и с тех пор находящийся в Следственном изоляторе№1 на улице Володарского в Минске, прислал открытку с поздравлением для жодинцев с Новым годом и Рождеством. 

«Уважаемые коллеги! Уважаемые руководители предприятий и организаций города! Уважаемые депутаты! Уважаемые руководители частного бизнеса! Уважаемые жители Жодино!

Разрешите поздравить Вас с дорогим праздником Новым 2019 годом и Рождеством Христовым — праздником добра, Божественной защиты, тепла, чтобы ангел-хранитель был всегда с Вами. Пожелать Вам крепкого здоровья, исполнения всех Ваших задуманных желаний, уважения друг к другу, крепости коллективного духа, семейного благополучия, чтобы каждый день приносил Вам радость жизни, доверие близких и дорогих горожан, не останавливаться на достигнутом, двигаться только вперед, только вместе, будьте счастливы и достойны уважения людей и всевышнего.

С уважением к Вам всем.

Юрий Александрович Шарый».

Напомним, председателя Жодинского городского исполнительного комитета задержали в октябре 2018 года. Следственный комитет по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД возбудил уголовное дело по признакам преступления коррупционной направленности в отношении  Юрия Шарого. 



 
Теги: Минск
 
 
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Открытка от председателя Жодинского исполкома пришла из следственного изолятора на улице Володарского в Минске.
 
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