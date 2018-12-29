Фотофакт. «Только вперед, только вместе». Мэр Жодино из СИЗО поздравил земляков с Новым годом и Рождеством









Председатель Жодинского исполкома Юрий Шарый, задержанный в октябре, и с тех пор находящийся в Следственном изоляторе№1 на улице Володарского в Минске, прислал открытку с поздравлением для жодинцев с Новым годом и Рождеством.





«Уважаемые коллеги! Уважаемые руководители предприятий и организаций города! Уважаемые депутаты! Уважаемые руководители частного бизнеса! Уважаемые жители Жодино!





Разрешите поздравить Вас с дорогим праздником Новым 2019 годом и Рождеством Христовым — праздником добра, Божественной защиты, тепла, чтобы ангел-хранитель был всегда с Вами. Пожелать Вам крепкого здоровья, исполнения всех Ваших задуманных желаний, уважения друг к другу, крепости коллективного духа, семейного благополучия, чтобы каждый день приносил Вам радость жизни, доверие близких и дорогих горожан, не останавливаться на достигнутом, двигаться только вперед, только вместе, будьте счастливы и достойны уважения людей и всевышнего.





С уважением к Вам всем.





Юрий Александрович Шарый».





Напомним, председателя Жодинского городского исполнительного комитета задержали в октябре 2018 года. Следственный комитет по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД возбудил уголовное дело по признакам преступления коррупционной направленности в отношении Юрия Шарого.







